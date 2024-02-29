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Предостережение Западу: что Европа разглядела в послании Путина

Предостережение Западу: что Европа разглядела в послании Путина - 29.02.2024, ПРАЙМ

Предостережение Западу: что Европа разглядела в послании Путина

Ведущие европейские издания увидели в словах президента Владимира Путина предостережение Западу, прозвучавшее на фоне заявлений французского лидера Эммануэля... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T14:58+0300

2024-02-29T14:58+0300

2024-02-29T14:58+0300

владимир путин

послание федеральному собранию

реакция

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Ведущие европейские издания увидели в словах президента Владимира Путина предостережение Западу, прозвучавшее на фоне заявлений французского лидера Эммануэля Макрона о вероятности отправки войск на Украину.По словам Макрона, ЕС намерен создать "девятую коалицию для глубоких ударов", предполагающую поставки Украине ракет среднего и дальнего действия. Он добавил, что Запад обсуждает возможность отправки войск на Украину, однако соглашение на этот счет пока не достигнуто.По мнению британского издания Telegraph, слова Путина о риске ядерной войны связаны именно с идеями об отправке сил НАТО на Украину.Другая британская газета Financial Times расценивает высказывания Путина как "самую однозначную угрозу применения ядерного оружия" с момента начала спецоперации РФ на Украине. При этом издание констатирует, что Путин опроверг заявления о "планах" нападения на Европу. Схожий вывод делает и британская газета Daily Mail, которая расценила его слова как "прямую угрозу" Западу.Телеканал Sky News также отметил заявление о "ядерном ответе" в своей колонке, посвященной выступлению Путина.Французская газета Figaro в качестве основного тезиса с выступления Путина приводит его слова о том, что Запад рискует ядерным конфликтом на фоне расширения НАТО и заявления Макрона об отправке войск на Украину.Именно это стало его главным посланием Западу, пишет французская Le Monde, отмечая также высокую оценку, которую российский лидер дал действиям сил РФ на Украине.О предостережении Западу на фоне слов Макрона пишет испанское издание El Pais. У отправки сил НАТО на Украину будут трагические последствия, согласно другое испанское издание.Немецкие газеты Bild и Zeit также увидели в словах Путина "открытую угрозу". Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung считает их предупреждением в адрес НАТО о том, что не следует отправлять военный контингент на Украину.Президент РФ во время послания Федеральному Собранию указал, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Упоминая якобы намерения России напасть на Европу, которыми сам себя пугает Запад, они сами выбирают цели для поражения на российской территории, заявил он. Обсуждается и отправка войск альянса в зону конфликта. По словам Путина, у России есть оружие, способное поражать цели на территории стран Запада. -0-

https://1prime.ru/20240229/845720216.html

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владимир путин, реакция