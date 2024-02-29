https://1prime.ru/20240229/putin-845714844.html
Россия доказала, что может отвечать на вызовы, заявил Путин
Россия доказала, что может отвечать на вызовы, заявил Путин - 29.02.2024, ПРАЙМ
Россия доказала, что может отвечать на вызовы, заявил Путин
Россия доказала свою способность отвечать на любые вызовы, заявил президент России Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T12:23+0300
2024-02-29T12:23+0300
2024-02-29T12:43+0300
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владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Россия доказала свою способность отвечать на любые вызовы, заявил президент России Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию.В соответствии с Конституцией РФ, российский лидер ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание главы государства определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов."Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые и самые сложные вызовы. Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части в свое время", - сказал Путин.По словам президента, российский народ сможет преодолеть все трудности вместе.В прошлом году глава государства подчеркивал, что российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям.
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россия, владимир путин, послание путина федеральному собранию, новости
РОССИЯ, Владимир Путин, послание Путина Федеральному собранию, Новости
Россия доказала, что может отвечать на вызовы, заявил Путин
Путин: Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Россия доказала свою способность отвечать на любые вызовы, заявил президент России Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию.
В соответствии с Конституцией РФ, российский лидер ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание главы государства определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Песков раскрыл содержание послания Путина Федеральному собранию
"Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые и самые сложные вызовы. Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части в свое время", - сказал Путин.
По словам президента, российский народ сможет преодолеть все трудности вместе.
В прошлом году глава государства подчеркивал, что российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям.