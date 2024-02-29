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Россия доказала, что может отвечать на вызовы, заявил Путин - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Россия доказала, что может отвечать на вызовы, заявил Путин
Россия доказала, что может отвечать на вызовы, заявил Путин - 29.02.2024, ПРАЙМ
Россия доказала, что может отвечать на вызовы, заявил Путин
Россия доказала свою способность отвечать на любые вызовы, заявил президент России Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T12:23+0300
2024-02-29T12:43+0300
россия
владимир путин
послание путина федеральному собранию
новости
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Россия доказала свою способность отвечать на любые вызовы, заявил президент России Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию.В соответствии с Конституцией РФ, российский лидер ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание главы государства определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов."Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые и самые сложные вызовы. Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части в свое время", - сказал Путин.По словам президента, российский народ сможет преодолеть все трудности вместе.В прошлом году глава государства подчеркивал, что российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям.
https://1prime.ru/20240229/845711814.html
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россия, владимир путин, послание путина федеральному собранию, новости
РОССИЯ, Владимир Путин, послание Путина Федеральному собранию, Новости
12:23 29.02.2024 (обновлено: 12:43 29.02.2024)
 
Россия доказала, что может отвечать на вызовы, заявил Путин

Путин: Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Россия доказала свою способность отвечать на любые вызовы, заявил президент России Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию.
В соответствии с Конституцией РФ, российский лидер ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание главы государства определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
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11:47
"Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые и самые сложные вызовы. Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части в свое время", - сказал Путин.
По словам президента, российский народ сможет преодолеть все трудности вместе.
В прошлом году глава государства подчеркивал, что российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям.
 
РОССИЯВладимир Путинпослание Путина Федеральному собраниюНовости
 
 
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