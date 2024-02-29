https://1prime.ru/20240229/putin-845716799.html

Путин оценил боевую готовность стратегических ядерных сил России

Путин оценил боевую готовность стратегических ядерных сил России - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин оценил боевую готовность стратегических ядерных сил России

Стратегические ядерные силы России приведены в состояние полной боевой готовности, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T12:38+0300

2024-02-29T12:38+0300

2024-02-29T12:38+0300

россия

владимир путин

послание путина федеральному собранию

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Стратегические ядерные силы России приведены в состояние полной боевой готовности, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию."В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы", - сказал он.По словам лидера, на данный момент подходят к концу испытания крылатой ракеты "Буревестник".Российский лидер также отметил, что в ходе боевых действий российские войска уже применяли ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", а также в скором времени будет продемонстрированая работа комплекса "Сармат", который уже поставлен на вооружение российской армии.Глава государства заключил, что Россия продолжает разработку новых моделей вооружения.В соответствии с Конституцией РФ, российский лидер ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.Послание главы государства определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.

https://1prime.ru/20240228/845686198.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, послание путина федеральному собранию