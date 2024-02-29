https://1prime.ru/20240229/putin-845716799.html
Путин оценил боевую готовность стратегических ядерных сил России
Путин оценил боевую готовность стратегических ядерных сил России - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин оценил боевую готовность стратегических ядерных сил России
Стратегические ядерные силы России приведены в состояние полной боевой готовности, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T12:38+0300
2024-02-29T12:38+0300
2024-02-29T12:38+0300
россия
владимир путин
послание путина федеральному собранию
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Стратегические ядерные силы России приведены в состояние полной боевой готовности, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию."В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы", - сказал он.По словам лидера, на данный момент подходят к концу испытания крылатой ракеты "Буревестник".Российский лидер также отметил, что в ходе боевых действий российские войска уже применяли ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", а также в скором времени будет продемонстрированая работа комплекса "Сармат", который уже поставлен на вооружение российской армии.Глава государства заключил, что Россия продолжает разработку новых моделей вооружения.В соответствии с Конституцией РФ, российский лидер ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.Послание главы государства определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
https://1prime.ru/20240228/845686198.html
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россия, владимир путин, послание путина федеральному собранию
РОССИЯ, Владимир Путин, послание Путина Федеральному собранию
Путин оценил боевую готовность стратегических ядерных сил России
Путин: стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Стратегические ядерные силы России приведены в состояние полной боевой готовности, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.
"В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы", - сказал он.
По словам лидера, на данный момент подходят к концу испытания крылатой ракеты "Буревестник".
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Российский лидер также отметил, что в ходе боевых действий российские войска уже применяли ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", а также в скором времени будет продемонстрированая работа комплекса "Сармат", который уже поставлен на вооружение российской армии.
Глава государства заключил, что Россия продолжает разработку новых моделей вооружения.
В соответствии с Конституцией РФ, российский лидер ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.
Послание главы государства определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.