https://1prime.ru/20240229/putin-845722508.html
Путин поручил отработать новую модель оплаты труда бюджетников
Путин поручил отработать новую модель оплаты труда бюджетников - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин поручил отработать новую модель оплаты труда бюджетников
Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать новую схему оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках пилотных проектов. Об этом российский... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T13:21+0300
2024-02-29T13:21+0300
2024-02-29T13:21+0300
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать новую схему оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках пилотных проектов. Об этом российский лидер сообщил в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию."Я просто прошу правительство уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов субъектов федерации, а в 2026 году принять окончательное решение для всей страны", - заявил глава государства.По словам президента, необходимо также создать дополнительную мотивацию для молодых специалистов, чтобы они видели перспективы развития и карьерного роста.Ко всему прочему, на обновление инфраструктуры педагогических вузов будет направлено девять миллиардов рублей.В соответствии с Конституцией России, российский лидер ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.Послание главы государства определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
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россия, владимир путин, бюджетники, новости
РОССИЯ, Владимир Путин, бюджетники, Новости
Путин поручил отработать новую модель оплаты труда бюджетников
Путин поручил отработать новую модель оплаты труда бюджетников по пилотным проектам
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать новую схему оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках пилотных проектов. Об этом российский лидер сообщил в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.
"Я просто прошу правительство уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов субъектов федерации, а в 2026 году принять окончательное решение для всей страны", - заявил глава государства.
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По словам президента, необходимо также создать дополнительную мотивацию для молодых специалистов, чтобы они видели перспективы развития и карьерного роста.
Ко всему прочему, на обновление инфраструктуры педагогических вузов будет направлено девять миллиардов рублей.
В соответствии с Конституцией России, российский лидер ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.
Послание главы государства определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.