https://1prime.ru/20240229/putin-845722508.html

Путин поручил отработать новую модель оплаты труда бюджетников

Путин поручил отработать новую модель оплаты труда бюджетников - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин поручил отработать новую модель оплаты труда бюджетников

Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать новую схему оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках пилотных проектов. Об этом российский... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T13:21+0300

2024-02-29T13:21+0300

2024-02-29T13:21+0300

россия

владимир путин

бюджетники

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать новую схему оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках пилотных проектов. Об этом российский лидер сообщил в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию."Я просто прошу правительство уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов субъектов федерации, а в 2026 году принять окончательное решение для всей страны", - заявил глава государства.По словам президента, необходимо также создать дополнительную мотивацию для молодых специалистов, чтобы они видели перспективы развития и карьерного роста.Ко всему прочему, на обновление инфраструктуры педагогических вузов будет направлено девять миллиардов рублей.В соответствии с Конституцией России, российский лидер ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.Послание главы государства определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.

https://1prime.ru/20240101/842717658.html

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россия, владимир путин, бюджетники, новости