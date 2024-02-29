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Путин поручил отработать новую модель оплаты труда бюджетников - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил отработать новую модель оплаты труда бюджетников
Путин поручил отработать новую модель оплаты труда бюджетников - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин поручил отработать новую модель оплаты труда бюджетников
Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать новую схему оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках пилотных проектов. Об этом российский... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T13:21+0300
2024-02-29T13:21+0300
россия
владимир путин
бюджетники
новости
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать новую схему оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках пилотных проектов. Об этом российский лидер сообщил в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию."Я просто прошу правительство уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов субъектов федерации, а в 2026 году принять окончательное решение для всей страны", - заявил глава государства.По словам президента, необходимо также создать дополнительную мотивацию для молодых специалистов, чтобы они видели перспективы развития и карьерного роста.Ко всему прочему, на обновление инфраструктуры педагогических вузов будет направлено девять миллиардов рублей.В соответствии с Конституцией России, российский лидер ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.Послание главы государства определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
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россия, владимир путин, бюджетники, новости
РОССИЯ, Владимир Путин, бюджетники, Новости
13:21 29.02.2024
 
Путин поручил отработать новую модель оплаты труда бюджетников

Путин поручил отработать новую модель оплаты труда бюджетников по пилотным проектам

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать новую схему оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках пилотных проектов. Об этом российский лидер сообщил в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.
"Я просто прошу правительство уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов субъектов федерации, а в 2026 году принять окончательное решение для всей страны", - заявил глава государства.
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По словам президента, необходимо также создать дополнительную мотивацию для молодых специалистов, чтобы они видели перспективы развития и карьерного роста.
Ко всему прочему, на обновление инфраструктуры педагогических вузов будет направлено девять миллиардов рублей.
В соответствии с Конституцией России, российский лидер ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.
Послание главы государства определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
 
РОССИЯВладимир ПутинбюджетникиНовости
 
 
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