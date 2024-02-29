https://1prime.ru/20240229/putin-845724267.html

Путин предложил продлить программу маткапитала в России до 2030 года

Путин предложил продлить программу маткапитала в России до 2030 года - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин предложил продлить программу маткапитала в России до 2030 года

Президент России Владимир Путин предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года. Об этом глава государства заявил в рамках... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T13:31+0300

2024-02-29T13:31+0300

2024-02-29T13:34+0300

россия

владимир путин

послание путина федеральному собранию

новости

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года. Об этом глава государства заявил в рамках послания Федеральному собранию."Программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года, предлагают также продлить ее как минимум до 2030 года", - отметил президент.Материнский (семейный) капитал - форма государственной поддержки российских семей с детьми в виде единовременной выплаты.В соответствии с Конституцией России, российский лидер ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.Послание главы государства определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.

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россия, владимир путин, послание путина федеральному собранию, новости