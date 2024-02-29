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Путин предложил продлить программу маткапитала в России до 2030 года
Путин предложил продлить программу маткапитала в России до 2030 года - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин предложил продлить программу маткапитала в России до 2030 года
Президент России Владимир Путин предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года. Об этом глава государства заявил в рамках... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T13:31+0300
2024-02-29T13:31+0300
2024-02-29T13:34+0300
россия
владимир путин
послание путина федеральному собранию
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года. Об этом глава государства заявил в рамках послания Федеральному собранию."Программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года, предлагают также продлить ее как минимум до 2030 года", - отметил президент.Материнский (семейный) капитал - форма государственной поддержки российских семей с детьми в виде единовременной выплаты.В соответствии с Конституцией России, российский лидер ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.Послание главы государства определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
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россия, владимир путин, послание путина федеральному собранию, новости
РОССИЯ, Владимир Путин, послание Путина Федеральному собранию, Новости
Путин предложил продлить программу маткапитала в России до 2030 года
Путин: программа маткапитала в России будет продлена как минимум до 2030 года
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года. Об этом глава государства заявил в рамках послания Федеральному собранию.
"Программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года, предлагают также продлить ее как минимум до 2030 года", - отметил президент.
В России проиндексируют маткапитал и другие соцвыплаты, сообщил Володин
Материнский (семейный) капитал - форма государственной поддержки российских семей с детьми в виде единовременной выплаты.
В соответствии с Конституцией России, российский лидер ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.
Послание главы государства определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.