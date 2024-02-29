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Путин призвал снизить долю импорта в России
Путин призвал снизить долю импорта в России - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин призвал снизить долю импорта в России
К 2030 году доля импорта в России должна снизиться до 17 процентов, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T13:47+0300
2024-02-29T13:47+0300
2024-02-29T14:38+0300
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. К 2030 году доля импорта в России должна снизиться до 17 процентов, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.Глава государства напомнил, что в 2023 году показатель составлял 32 триллиона рублей (19 процентов ВВП)."В период до 2030 года нужно выйти на уровень импорта не более 17% ВВП. А это значит, что мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары, лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее", - сказал он.При этом Путин подчеркнул, что Россия не сможет и не будет стремиться ко тому, чтобы производить все. По его словам, правительство знает, над чем нужно работать.Ко всему прочему, президент выдвинул задачу увеличить долю российских высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке в полтора раза и увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта не менее чем на две трети в течение шести лет.Проекты технологического суверенитета должны стать двигателем развития российской экономики и промышленности, отметил Путин.
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россия, владимир путин, импорт, новости
РОССИЯ, Владимир Путин, импорт, Новости
Путин призвал снизить долю импорта в России
Путин: к 2030 году доля импорта в России должна снизиться до 17 процентов ВВП
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. К 2030 году доля импорта в России должна снизиться до 17 процентов, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.
Глава государства напомнил, что в 2023 году показатель составлял 32 триллиона рублей (19 процентов ВВП).
"В период до 2030 года нужно выйти на уровень импорта не более 17% ВВП. А это значит, что мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары, лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее", - сказал он.
При этом Путин подчеркнул, что Россия не сможет и не будет стремиться ко тому, чтобы производить все. По его словам, правительство знает, над чем нужно работать.
Российские предприниматели оценили ход импортозамещения
Ко всему прочему, президент выдвинул задачу увеличить долю российских высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке в полтора раза и увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта не менее чем на две трети в течение шести лет.
Проекты технологического суверенитета должны стать двигателем развития российской экономики и промышленности, отметил Путин.