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Путин призвал снизить долю импорта в России

Путин призвал снизить долю импорта в России - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин призвал снизить долю импорта в России

К 2030 году доля импорта в России должна снизиться до 17 процентов, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию. | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T13:47+0300

2024-02-29T13:47+0300

2024-02-29T14:38+0300

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. К 2030 году доля импорта в России должна снизиться до 17 процентов, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.Глава государства напомнил, что в 2023 году показатель составлял 32 триллиона рублей (19 процентов ВВП)."В период до 2030 года нужно выйти на уровень импорта не более 17% ВВП. А это значит, что мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары, лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее", - сказал он.При этом Путин подчеркнул, что Россия не сможет и не будет стремиться ко тому, чтобы производить все. По его словам, правительство знает, над чем нужно работать.Ко всему прочему, президент выдвинул задачу увеличить долю российских высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке в полтора раза и увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта не менее чем на две трети в течение шести лет.Проекты технологического суверенитета должны стать двигателем развития российской экономики и промышленности, отметил Путин.

https://1prime.ru/20240207/843010455.html

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россия, владимир путин, импорт, новости