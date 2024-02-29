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Путин призвал снизить долю импорта в России - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Путин призвал снизить долю импорта в России
Путин призвал снизить долю импорта в России - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин призвал снизить долю импорта в России
К 2030 году доля импорта в России должна снизиться до 17 процентов, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T13:47+0300
2024-02-29T14:38+0300
россия
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. К 2030 году доля импорта в России должна снизиться до 17 процентов, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.Глава государства напомнил, что в 2023 году показатель составлял 32 триллиона рублей (19 процентов ВВП)."В период до 2030 года нужно выйти на уровень импорта не более 17% ВВП. А это значит, что мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары, лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее", - сказал он.При этом Путин подчеркнул, что Россия не сможет и не будет стремиться ко тому, чтобы производить все. По его словам, правительство знает, над чем нужно работать.Ко всему прочему, президент выдвинул задачу увеличить долю российских высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке в полтора раза и увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта не менее чем на две трети в течение шести лет.Проекты технологического суверенитета должны стать двигателем развития российской экономики и промышленности, отметил Путин.
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россия, владимир путин, импорт, новости
РОССИЯ, Владимир Путин, импорт, Новости
13:47 29.02.2024 (обновлено: 14:38 29.02.2024)
 
Путин призвал снизить долю импорта в России

Путин: к 2030 году доля импорта в России должна снизиться до 17 процентов ВВП

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. К 2030 году доля импорта в России должна снизиться до 17 процентов, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.
Глава государства напомнил, что в 2023 году показатель составлял 32 триллиона рублей (19 процентов ВВП).
"В период до 2030 года нужно выйти на уровень импорта не более 17% ВВП. А это значит, что мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары, лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее", - сказал он.
При этом Путин подчеркнул, что Россия не сможет и не будет стремиться ко тому, чтобы производить все. По его словам, правительство знает, над чем нужно работать.
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Ко всему прочему, президент выдвинул задачу увеличить долю российских высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке в полтора раза и увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта не менее чем на две трети в течение шести лет.
Проекты технологического суверенитета должны стать двигателем развития российской экономики и промышленности, отметил Путин.
 
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