https://1prime.ru/20240229/putin-845730148.html

По справедливости. Путин предложил реформировать налоговую систему России

По справедливости. Путин предложил реформировать налоговую систему России - 29.02.2024, ПРАЙМ

По справедливости. Путин предложил реформировать налоговую систему России

Президент России Владимир Путин предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы России. Об этом российский лидер сообщил в ходе ежегодного... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T14:13+0300

2024-02-29T14:13+0300

2024-02-29T14:40+0300

владимир путин

новости

https://1prime.ru/img/07e8/02/1d/845730344_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_6d3a2dc6e8c550a3cb73dc31ced81b73.jpg

МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы России. Об этом российский лидер сообщил в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию."Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы", - отметил президент.Путин также обратился к кабмину с поручением разработать механизм плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, переходящих на общий порядок налогообложения.Он также поручил Госдуме и правительству представить комплекс предложений по модернизации налоговой системы.Глава государства также предложил закрепить основные налоговые параметры до 2030 года. Он подчеркнул, что необходимо закрыть возможности для компаний уклоняться от уплаты налогов или снижать налоговые платежи.В соответствии с Конституцией России, российский лидер ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.Послание главы государства определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.

https://1prime.ru/20240218/843102623.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, новости