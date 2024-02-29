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По справедливости. Путин предложил реформировать налоговую систему России - 29.02.2024, ПРАЙМ
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По справедливости. Путин предложил реформировать налоговую систему России
По справедливости. Путин предложил реформировать налоговую систему России - 29.02.2024, ПРАЙМ
По справедливости. Путин предложил реформировать налоговую систему России
Президент России Владимир Путин предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы России. Об этом российский лидер сообщил в ходе ежегодного... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T14:13+0300
2024-02-29T14:40+0300
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы России. Об этом российский лидер сообщил в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию."Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы", - отметил президент.Путин также обратился к кабмину с поручением разработать механизм плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, переходящих на общий порядок налогообложения.Он также поручил Госдуме и правительству представить комплекс предложений по модернизации налоговой системы.Глава государства также предложил закрепить основные налоговые параметры до 2030 года. Он подчеркнул, что необходимо закрыть возможности для компаний уклоняться от уплаты налогов или снижать налоговые платежи.В соответствии с Конституцией России, российский лидер ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.Послание главы государства определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
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владимир путин, новости
Владимир Путин, Новости
14:13 29.02.2024 (обновлено: 14:40 29.02.2024)
 
По справедливости. Путин предложил реформировать налоговую систему России

Путин предложил реформировать налоговую систему России

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы России. Об этом российский лидер сообщил в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.
"Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы", - отметил президент.
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Путин также обратился к кабмину с поручением разработать механизм плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, переходящих на общий порядок налогообложения.
Он также поручил Госдуме и правительству представить комплекс предложений по модернизации налоговой системы.
Глава государства также предложил закрепить основные налоговые параметры до 2030 года. Он подчеркнул, что необходимо закрыть возможности для компаний уклоняться от уплаты налогов или снижать налоговые платежи.
В соответствии с Конституцией России, российский лидер ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.
Послание главы государства определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
 
Владимир ПутинНовости
 
 
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