https://1prime.ru/20240229/russia-845702748.html

Эксперты объяснили причину высокой рождаемости летом

Эксперты объяснили причину высокой рождаемости летом - 29.02.2024, ПРАЙМ

Эксперты объяснили причину высокой рождаемости летом

Выбор месяца для рождения ребенка связан прежде всего с размером доходов семьи. Чем он выше, тем чаще рождение планируется на лето, сообщает РБК со ссылкой на... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T09:33+0300

2024-02-29T09:33+0300

2024-02-29T09:33+0300

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Выбор месяца для рождения ребенка связан прежде всего с размером доходов семьи. Чем он выше, тем чаще рождение планируется на лето, сообщает РБК со ссылкой на исселдование специалистов из НИУ ВШЭ."В период 2000–2022 годов большинство детей в России рождалось в июле и августе, и такая сезонность была обусловлена в первую очередь уровнем доходов домохозяйств", - следует из статьи "Социально-экономические детерминанты выбора месяца рождения ребенка в Российской Федерации: статистический анализ.В издании заметили, что подобная тенденция наблюдается на региональном уровне, где в субъектах с высоким уровнем жизни и преимущественно городским населением предпочтение отдается летним месяцам.В статье также отмечается, что сезонность рождаемости обусловлена различными факторами, такими как социальные, социально-демографические, экологические и биологические.Ко всему прочему, планирование рождения ребенка на лето является экономически выгодным, так как женщина может сэкономить на покупке верхней одежды для беременных, проводить больше времени на свежем воздухе благодаря теплым и солнечным дням, а также включить в рацион сезонные фрукты и овощи, что положительно сказывается на здоровье новорожденного, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240212/843042629.html

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россия, рождаемость, новости