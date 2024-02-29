https://1prime.ru/20240229/russia-845707174.html

Россия готова поддержать Приднестровье, заявил сенатор Чижов

Россия готова поддержать Приднестровье, заявил сенатор Чижов - 29.02.2024, ПРАЙМ

Россия готова поддержать Приднестровье, заявил сенатор Чижов

Россия готова оказать Приднестровью поддержку, пропорциональную вызовам, заявил агентству РИА Новости первый заместитель председателя оборонного комитета... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T10:53+0300

2024-02-29T10:53+0300

2024-02-29T10:53+0300

приднестровье

россия

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Россия готова оказать Приднестровью поддержку, пропорциональную вызовам, заявил агентству РИА Новости первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов."Посмотрим. Это обращение не на пустом месте. Политика нынешнего прозападного руководства Молдавии во главе с Маей Санду всячески подталкивала эту ситуацию, это целенаправленные действия. Ясно, что их не в Кишиневе придумали, а на Западе. Так что будем реагировать соответственно", - отметил собеседник агентства.Ранее Приднестровье обратилось к Москве за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Кишинева, следует из резолюции, принятой 28 февраля съездом депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.В МИД России заявляли, что российская сторона считает защиту интересов жителей Приднестровья приоритетной задачей.В 2006 году в Приднестровье прошел референдум о присоединении к России, на котором 96,62 процента жителей проголосовали "за".

https://1prime.ru/20240228/845455035.html

приднестровье

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приднестровье, россия