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Россия готова поддержать Приднестровье, заявил сенатор Чижов - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Россия готова поддержать Приднестровье, заявил сенатор Чижов
Россия готова поддержать Приднестровье, заявил сенатор Чижов - 29.02.2024, ПРАЙМ
Россия готова поддержать Приднестровье, заявил сенатор Чижов
Россия готова оказать Приднестровью поддержку, пропорциональную вызовам, заявил агентству РИА Новости первый заместитель председателя оборонного комитета... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T10:53+0300
2024-02-29T10:53+0300
приднестровье
россия
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Россия готова оказать Приднестровью поддержку, пропорциональную вызовам, заявил агентству РИА Новости первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов."Посмотрим. Это обращение не на пустом месте. Политика нынешнего прозападного руководства Молдавии во главе с Маей Санду всячески подталкивала эту ситуацию, это целенаправленные действия. Ясно, что их не в Кишиневе придумали, а на Западе. Так что будем реагировать соответственно", - отметил собеседник агентства.Ранее Приднестровье обратилось к Москве за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Кишинева, следует из резолюции, принятой 28 февраля съездом депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.В МИД России заявляли, что российская сторона считает защиту интересов жителей Приднестровья приоритетной задачей.В 2006 году в Приднестровье прошел референдум о присоединении к России, на котором 96,62 процента жителей проголосовали "за".
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приднестровье, россия
ПРИДНЕСТРОВЬЕ, РОССИЯ
10:53 29.02.2024
 
Россия готова поддержать Приднестровье, заявил сенатор Чижов

Чижов: Россия готова оказать Приднестровью поддержку, пропорциональную вызовам

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПетербургский международный экономический форум. День первый
Петербургский международный экономический форум. День первый - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Россия готова оказать Приднестровью поддержку, пропорциональную вызовам, заявил агентству РИА Новости первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
"Посмотрим. Это обращение не на пустом месте. Политика нынешнего прозападного руководства Молдавии во главе с Маей Санду всячески подталкивала эту ситуацию, это целенаправленные действия. Ясно, что их не в Кишиневе придумали, а на Западе. Так что будем реагировать соответственно", - отметил собеседник агентства.
Города мира. Тирасполь - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
Приднестровье обратилось к России за помощью из-за давления Молдавии
Вчера, 15:39
Ранее Приднестровье обратилось к Москве за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Кишинева, следует из резолюции, принятой 28 февраля съездом депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.
В МИД России заявляли, что российская сторона считает защиту интересов жителей Приднестровья приоритетной задачей.
В 2006 году в Приднестровье прошел референдум о присоединении к России, на котором 96,62 процента жителей проголосовали "за".
 
ПРИДНЕСТРОВЬЕРОССИЯ
 
 
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