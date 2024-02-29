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Минтруд рассмотрит возможность сделать 31 декабря праздничным днем
Минтруд рассмотрит возможность сделать 31 декабря праздничным днем - 29.02.2024, ПРАЙМ
Минтруд рассмотрит возможность сделать 31 декабря праздничным днем
Возможность сделать 31 декабря выходным праздничным днем будет обсуждаться, заявил министр труда России Антон Котяков в беседе с агентством РИА Новости. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T11:40+0300
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Возможность сделать 31 декабря выходным праздничным днем будет обсуждаться, заявил министр труда России Антон Котяков в беседе с агентством РИА Новости."Мне кажется, вообще люди счастливы, когда большее количество выходных. Просто нужно обсуждать 31 число. У нас последнее время так обстоятельства складывались, что последние два или три года 31-е выпадало на выходные дни", - отметил министр.
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россия, праздники, новости
РОССИЯ, праздники, Новости
Минтруд рассмотрит возможность сделать 31 декабря праздничным днем
Котяков о перспективах сделать 31 декабря выходным днем: будем смотреть, обсуждать
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Возможность сделать 31 декабря выходным праздничным днем будет обсуждаться, заявил министр труда России Антон Котяков в беседе с агентством РИА Новости.
"Мне кажется, вообще люди счастливы, когда большее количество выходных. Просто нужно обсуждать 31 число. У нас последнее время так обстоятельства складывались, что последние два или три года 31-е выпадало на выходные дни", - отметил министр.
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