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Володин ответил на опасения Запада по поводу "российской угрозы" - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Володин ответил на опасения Запада по поводу "российской угрозы"
Володин ответил на опасения Запада по поводу "российской угрозы" - 29.02.2024, ПРАЙМ
Володин ответил на опасения Запада по поводу "российской угрозы"
Россия является мирным государством, однако "бронепоезд стоит на запасном пути", сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ответ на заявления | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T17:30+0300
2024-02-29T17:30+0300
россия
вячеслав володин
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новости
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Россия является мирным государством, однако "бронепоезд стоит на запасном пути", сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ответ на заявления западных стран о мнимой "российской угрозе" в своем Telegram-канале."В первой части Послания Президент уделил особое внимание вопросам безопасности, защиты страны. Мы мирное государство, но наш бронепоезд стоит на запасном пути — такой ответ на фобии и провокационные заявления глав недружественных государств", - написал парламентарий.Володин подчеркнул, что Россия имеет сильного лидера, которому не безразлично то, что волнует людей и страну.Со своей стороны, российская сторона утверждает, что не представляет угрозы для других стран, но не оставит без внимания действия, которые могут быть потенциально опасными для ее интересов.За последние годы Россия заметила усиление активности НАТО вблизи своих западных границ, и хотя Москва высказала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе, она по-прежнему открыта для диалога - но на равноправной основе.
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россия, вячеслав володин, госдума, новости
РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума, Новости
17:30 29.02.2024
 
Володин ответил на опасения Запада по поводу "российской угрозы"

Володин: мы мирное государство, но наш бронепоезд стоит на запасном пути

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Россия является мирным государством, однако "бронепоезд стоит на запасном пути", сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ответ на заявления западных стран о мнимой "российской угрозе" в своем Telegram-канале.
"В первой части Послания Президент уделил особое внимание вопросам безопасности, защиты страны. Мы мирное государство, но наш бронепоезд стоит на запасном пути — такой ответ на фобии и провокационные заявления глав недружественных государств", - написал парламентарий.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
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Володин подчеркнул, что Россия имеет сильного лидера, которому не безразлично то, что волнует людей и страну.
Со своей стороны, российская сторона утверждает, что не представляет угрозы для других стран, но не оставит без внимания действия, которые могут быть потенциально опасными для ее интересов.
За последние годы Россия заметила усиление активности НАТО вблизи своих западных границ, и хотя Москва высказала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе, она по-прежнему открыта для диалога - но на равноправной основе.
 
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