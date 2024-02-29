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Греф раскритиковал планы ЦБ ввести единый QR-код
Греф раскритиковал планы ЦБ ввести единый QR-код - 29.02.2024, ПРАЙМ
Греф раскритиковал планы ЦБ ввести единый QR-код
Самое негативное решение, которое может принять Банк России, это создать единый QR-код для оплаты на базе Системы быстрых платежей (СБП), такое мнение выразил... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T11:13+0300
2024-02-29T11:13+0300
2024-02-29T11:13+0300
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Самое негативное решение, которое может принять Банк России, это создать единый QR-код для оплаты на базе Системы быстрых платежей (СБП), такое мнение выразил председатель правления Сбербанка Герман Греф."Видели ли вы где-нибудь в мире, чтобы государственная структура генерировала инновации? И не увидите. Невозможно", - отметил Греф.По словам Грефа, подобное решение убьет у "Сбера" стимул к инновациям. Кроме того, необходимо, чтобы рынок самостоятельно вкладывался в развитие технологий.Он также добавил, что "Сбер" уже обсуждает с Центробанком возможность интегрирования омниканального QR Сбербанка, к которому также подключены банки-партнеры.Согласно оценкам Грефа, эта система обслуживает 96 процентов клиентской базы российских банков. Он предположил, что такой подход создаст конкуренцию между Сбербанком и системой СБП.Греф заключил, что Сбербанку будет выгодно сохранить связи с партнерами и, чтобы удержать их, предложит им новые разработки.
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россия, qr-код, новости
Греф раскритиковал планы ЦБ ввести единый QR-код
Греф назвал рискованным создание единого QR-кода для оплаты
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Самое негативное решение, которое может принять Банк России, это создать единый QR-код для оплаты на базе Системы быстрых платежей (СБП), такое мнение выразил председатель правления Сбербанка Герман Греф.
"Видели ли вы где-нибудь в мире, чтобы государственная структура генерировала инновации? И не увидите. Невозможно", - отметил Греф.
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По словам Грефа, подобное решение убьет у "Сбера" стимул к инновациям. Кроме того, необходимо, чтобы рынок самостоятельно вкладывался в развитие технологий.
Он также добавил, что "Сбер" уже обсуждает с Центробанком возможность интегрирования омниканального QR Сбербанка, к которому также подключены банки-партнеры.
Согласно оценкам Грефа, эта система обслуживает 96 процентов клиентской базы российских банков. Он предположил, что такой подход создаст конкуренцию между Сбербанком и системой СБП.
Греф заключил, что Сбербанку будет выгодно сохранить связи с партнерами и, чтобы удержать их, предложит им новые разработки.