https://1prime.ru/20240229/sber-845728016.html
Сбербанк поприветствовал продление семейной ипотеки до 2030 года
Сбербанк поприветствовал продление семейной ипотеки до 2030 года - 29.02.2024, ПРАЙМ
Сбербанк поприветствовал продление семейной ипотеки до 2030 года
Сбербанк приветствует предложение президента РФ Владимира Путина продлить семейную ипотеку до 2030 года, сообщила пресс-служба банка. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T13:55+0300
2024-02-29T13:55+0300
2024-02-29T13:55+0300
россия
новости
семейная ипотека
https://1prime.ru/img/84311/97/843119799_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d77ae5e528e6cf6debee6e15242fa3be.jpg
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Сбербанк приветствует предложение президента РФ Владимира Путина продлить семейную ипотеку до 2030 года, сообщила пресс-служба банка."Сбер" приветствует решение о продлении льготной программы "Семейная ипотека" до 2030 года. В 2023 году по семейной ипотеке банком было выдано 273,2 тысячи ипотек на сумму 1,2 триллиона рублей", - говорится в сообщении.Ранее в четверг президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил программу семейной ипотеки продлить до 2030 года с сохранением базовых параметров. Особое внимание президент поручил уделить семьям с детьми до 6 лет включительно, отметив, что "для них льготная ставка кредита останется прежней - 6%".
https://1prime.ru/20240228/845417457.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84311/97/843119799_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_a224f3d35ab6600411dd07ee956d08ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, семейная ипотека
РОССИЯ, Новости, семейная ипотека
Сбербанк поприветствовал продление семейной ипотеки до 2030 года
Сбербанк приветствует предложение Путина продлить семейную ипотеку до 2030 года
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Сбербанк приветствует предложение президента РФ Владимира Путина продлить семейную ипотеку до 2030 года, сообщила пресс-служба банка.
"Сбер" приветствует решение о продлении льготной программы "Семейная ипотека" до 2030 года. В 2023 году по семейной ипотеке банком было выдано 273,2 тысячи ипотек на сумму 1,2 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
Греф призвал изменить программу льготной ипотеки на новостройки
Ранее в четверг президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил программу семейной ипотеки продлить до 2030 года с сохранением базовых параметров. Особое внимание президент поручил уделить семьям с детьми до 6 лет включительно, отметив, что "для них льготная ставка кредита останется прежней - 6%".