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Сбербанк поприветствовал продление семейной ипотеки до 2030 года

Сбербанк поприветствовал продление семейной ипотеки до 2030 года - 29.02.2024, ПРАЙМ

Сбербанк поприветствовал продление семейной ипотеки до 2030 года

Сбербанк приветствует предложение президента РФ Владимира Путина продлить семейную ипотеку до 2030 года, сообщила пресс-служба банка. | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T13:55+0300

2024-02-29T13:55+0300

2024-02-29T13:55+0300

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Сбербанк приветствует предложение президента РФ Владимира Путина продлить семейную ипотеку до 2030 года, сообщила пресс-служба банка."Сбер" приветствует решение о продлении льготной программы "Семейная ипотека" до 2030 года. В 2023 году по семейной ипотеке банком было выдано 273,2 тысячи ипотек на сумму 1,2 триллиона рублей", - говорится в сообщении.Ранее в четверг президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил программу семейной ипотеки продлить до 2030 года с сохранением базовых параметров. Особое внимание президент поручил уделить семьям с детьми до 6 лет включительно, отметив, что "для них льготная ставка кредита останется прежней - 6%".

https://1prime.ru/20240228/845417457.html

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россия, новости, семейная ипотека