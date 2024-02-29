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Сбербанк поприветствовал продление семейной ипотеки до 2030 года - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк поприветствовал продление семейной ипотеки до 2030 года
Сбербанк поприветствовал продление семейной ипотеки до 2030 года - 29.02.2024, ПРАЙМ
Сбербанк поприветствовал продление семейной ипотеки до 2030 года
Сбербанк приветствует предложение президента РФ Владимира Путина продлить семейную ипотеку до 2030 года, сообщила пресс-служба банка. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T13:55+0300
2024-02-29T13:55+0300
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Сбербанк приветствует предложение президента РФ Владимира Путина продлить семейную ипотеку до 2030 года, сообщила пресс-служба банка."Сбер" приветствует решение о продлении льготной программы "Семейная ипотека" до 2030 года. В 2023 году по семейной ипотеке банком было выдано 273,2 тысячи ипотек на сумму 1,2 триллиона рублей", - говорится в сообщении.Ранее в четверг президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил программу семейной ипотеки продлить до 2030 года с сохранением базовых параметров. Особое внимание президент поручил уделить семьям с детьми до 6 лет включительно, отметив, что "для них льготная ставка кредита останется прежней - 6%".
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россия, новости, семейная ипотека
РОССИЯ, Новости, семейная ипотека
13:55 29.02.2024
 
Сбербанк поприветствовал продление семейной ипотеки до 2030 года

Сбербанк приветствует предложение Путина продлить семейную ипотеку до 2030 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Сбербанк приветствует предложение президента РФ Владимира Путина продлить семейную ипотеку до 2030 года, сообщила пресс-служба банка.
"Сбер" приветствует решение о продлении льготной программы "Семейная ипотека" до 2030 года. В 2023 году по семейной ипотеке банком было выдано 273,2 тысячи ипотек на сумму 1,2 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
Герман Греф
Греф призвал изменить программу льготной ипотеки на новостройки
Вчера, 15:29
Ранее в четверг президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил программу семейной ипотеки продлить до 2030 года с сохранением базовых параметров. Особое внимание президент поручил уделить семьям с детьми до 6 лет включительно, отметив, что "для них льготная ставка кредита останется прежней - 6%".
 
РОССИЯНовостисемейная ипотека
 
 
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