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Сбербанк готов начать разработку безотзывного сберегательного сертификата
Сбербанк готов начать разработку безотзывного сберегательного сертификата - 29.02.2024, ПРАЙМ
Сбербанк готов начать разработку безотзывного сберегательного сертификата
Сбербанк готов оперативно начать разработку безотзывного сберегательного сертификата, ждет детали от правительства, заявил журналистам первый зампред банка... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T16:13+0300
2024-02-29T16:13+0300
2024-02-29T16:13+0300
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Сбербанк готов оперативно начать разработку безотзывного сберегательного сертификата, ждет детали от правительства, заявил журналистам первый зампред банка Кирилл Царев. Ранее в четверг президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил запустить новый инструмент - безотзывный сберегательный сертификат, по которому граждане смогли бы размещать свои средства в банках на срок более трех лет под более высокий процент, чем обычные вклады. Глава государства отметил, что средства граждан будут застрахованы государством в размере до 2,8 миллиона рублей, то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках. "Сбербанк готов оперативно начать разработку данного нового продукта, в настоящий момент мы ждем детали по его условиям от правительства РФ", - сказал Царев.
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россия, новости
Сбербанк готов начать разработку безотзывного сберегательного сертификата
Сбербанк готов оперативно начать разработку безотзывного сберегательного сертификата
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Сбербанк готов оперативно начать разработку безотзывного сберегательного сертификата, ждет детали от правительства, заявил журналистам первый зампред банка Кирилл Царев.
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Ранее в четверг президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил запустить новый инструмент - безотзывный сберегательный сертификат, по которому граждане смогли бы размещать свои средства в банках на срок более трех лет под более высокий процент, чем обычные вклады.
Глава государства отметил, что средства граждан будут застрахованы государством в размере до 2,8 миллиона рублей, то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках.
"Сбербанк готов оперативно начать разработку данного нового продукта, в настоящий момент мы ждем детали по его условиям от правительства РФ", - сказал Царев.