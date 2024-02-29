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Эксперт рассказал о перспективе монетизации Telegram-каналов в России - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о перспективе монетизации Telegram-каналов в России
Эксперт рассказал о перспективе монетизации Telegram-каналов в России - 29.02.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о перспективе монетизации Telegram-каналов в России
Монетизация каналов в Telegram, о которой ранее заявил основатель мессенджера Павел Дуров, в России и ряде других стран работать не будет - на этих рынках уже... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T15:57+0300
2024-02-29T15:57+0300
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telegram
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Монетизация каналов в Telegram, о которой ранее заявил основатель мессенджера Павел Дуров, в России и ряде других стран работать не будет - на этих рынках уже действует рекламная бизнес-модель, согласно которой рекламу выкупают блоками на долгий срок, такое мнение РИА Новости высказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В среду Дуров сообщил, что рекламная платформа Telegram откроется в марте почти в 100 новых странах, владельцы каналов смогут получать половину от любого дохода, который мессенджер получает от показа рекламы на их каналах. Чтобы обеспечить оплату рекламы и вывод средств, компания будет использовать блокчейн TON. "Для России это работать не будет, так же, как и для ряда других рынков, где у них выкупают рекламные блоки, подписывают на квартал, на год, и платят деньги. Бизнес-модель она состоялась, она есть и она работает", - добавил Муртазин. Он отметил, что в России есть "проданный эксклюзив на продажу рекламы", а монетизация каналов рассчитана на рынки, где рекламные блоки не выкупаются на долгий срок. К тому же, по мнению эксперта, модель монетизации каналов в Telegram технически сложно организовать в России: к примеру, выплаты иноагентам будут нарушением закона. Аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко отметил в беседе с РИА Новости, что Telegram может подхватить "общий тренд", поскольку "и Google AdSense, и Youtube прекратили участие пользователей из России в получении рекламных начислений через платформы". "Не думаю, что российским пользователям будут недоступны все те новые функциональности, которые собирается предлагать Telegram в дальнейшем. Но в части рекламной модели, это вероятно", - резюмировал Бойко.
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РОССИЯ, Telegram, Монетизация, Новости
15:57 29.02.2024
 
Эксперт рассказал о перспективе монетизации Telegram-каналов в России

Эксперт: монетизация Telegram-каналов не будет работать в России

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк" Мессенджер Telegram на экране телефона
 Мессенджер Telegram на экране телефона - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Монетизация каналов в Telegram, о которой ранее заявил основатель мессенджера Павел Дуров, в России и ряде других стран работать не будет - на этих рынках уже действует рекламная бизнес-модель, согласно которой рекламу выкупают блоками на долгий срок, такое мнение РИА Новости высказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
В среду Дуров сообщил, что рекламная платформа Telegram откроется в марте почти в 100 новых странах, владельцы каналов смогут получать половину от любого дохода, который мессенджер получает от показа рекламы на их каналах. Чтобы обеспечить оплату рекламы и вывод средств, компания будет использовать блокчейн TON.
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"Для России это работать не будет, так же, как и для ряда других рынков, где у них выкупают рекламные блоки, подписывают на квартал, на год, и платят деньги. Бизнес-модель она состоялась, она есть и она работает", - добавил Муртазин. Он отметил, что в России есть "проданный эксклюзив на продажу рекламы", а монетизация каналов рассчитана на рынки, где рекламные блоки не выкупаются на долгий срок.
К тому же, по мнению эксперта, модель монетизации каналов в Telegram технически сложно организовать в России: к примеру, выплаты иноагентам будут нарушением закона.
Аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко отметил в беседе с РИА Новости, что Telegram может подхватить "общий тренд", поскольку "и Google AdSense, и Youtube прекратили участие пользователей из России в получении рекламных начислений через платформы". "Не думаю, что российским пользователям будут недоступны все те новые функциональности, которые собирается предлагать Telegram в дальнейшем. Но в части рекламной модели, это вероятно", - резюмировал Бойко.
 
РОССИЯTelegramМонетизацияНовости
 
 
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