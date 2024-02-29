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В Турции оценили рост экономики страны - 29.02.2024, ПРАЙМ
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В Турции оценили рост экономики страны
В Турции оценили рост экономики страны - 29.02.2024, ПРАЙМ
В Турции оценили рост экономики страны
Рост экономики Турции в 2023 году составил 4,5%, сообщил Институт статистики страны (TÜIK). | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T10:30+0300
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АНКАРА, 29 фев – ПРАЙМ. Рост экономики Турции в 2023 году составил 4,5%, сообщил Институт статистики страны (TÜIK). В 2022 г власти зафиксировали рост ВВП на 5,6%. "Согласно производственному методу, годовой ВВП, полученный путём суммирования четырёх периодов по цепному индексу, в 2023 году увеличился на 4,5% по сравнению с предыдущим годом", - сообщило ведомство. ВВП на душу населения в 2023 году был рассчитан как 13 тысяч 110 в долларовом выражении. Новый управляющий центробанка Турции Фатих Карахан ранее сообщил, что регулятор сохранил прогноз инфляции на конец текущего года на уровне 36%. Турецкие политические власти в свою очередь рассчитывают, что к концу года инфляция снизится до 34%, говорил министр финансов Мехмет Шимшек.
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турция, новости, экономический рост
ТУРЦИЯ, Новости, экономический рост
10:30 29.02.2024 (обновлено: 10:33 29.02.2024)
 
В Турции оценили рост экономики страны

Рост экономики в Турции в 2023 году составил 4,5 процента

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости
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АНКАРА, 29 фев – ПРАЙМ. Рост экономики Турции в 2023 году составил 4,5%, сообщил Институт статистики страны (TÜIK).
В 2022 г власти зафиксировали рост ВВП на 5,6%.
"Согласно производственному методу, годовой ВВП, полученный путём суммирования четырёх периодов по цепному индексу, в 2023 году увеличился на 4,5% по сравнению с предыдущим годом", - сообщило ведомство.
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
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ВВП на душу населения в 2023 году был рассчитан как 13 тысяч 110 в долларовом выражении.
Новый управляющий центробанка Турции Фатих Карахан ранее сообщил, что регулятор сохранил прогноз инфляции на конец текущего года на уровне 36%. Турецкие политические власти в свою очередь рассчитывают, что к концу года инфляция снизится до 34%, говорил министр финансов Мехмет Шимшек.
 
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