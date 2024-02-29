Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ планирует нарастить долю на рынке брокерских услуг для физлиц в России - 29.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240229/vtb-845701258.html
ВТБ планирует нарастить долю на рынке брокерских услуг для физлиц в России
ВТБ планирует нарастить долю на рынке брокерских услуг для физлиц в России - 29.02.2024, ПРАЙМ
ВТБ планирует нарастить долю на рынке брокерских услуг для физлиц в России
ВТБ в ближайшие три года планирует нарастить долю на российском рынке брокерских услуг для физлиц с 18% до 25%, сообщил член правления банка Виталий Сергейчук в | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T09:04+0300
2024-02-29T09:04+0300
россия
втб
брокерское обслуживание
новости
https://1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:172:2898:1802_1920x0_80_0_0_aec1c46999d566f01e206d5427839b72.jpg
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. ВТБ в ближайшие три года планирует нарастить долю на российском рынке брокерских услуг для физлиц с 18% до 25%, сообщил член правления банка Виталий Сергейчук в рамках стратегической недели ВТБ. "Одно из существенных направлений в рамках стратегии ВТБ на ближайшие три года – развитие брокерского бизнеса. Мы собираемся значимо увеличить свою долю - до 25%. В цифрах у нас уже более 3,2 миллиона клиентов, порядка 1,4 триллиона рублей под управлением", — сказал он. Сейчас эта доля составляет 18%. Увеличить ее банк рассчитывает за счет дальнейшего "развития продуктового предложения и повышения качества клиентского сервиса". В сообщении банка отмечается, что за 2023 год его клиенты заработали более 90 миллиардов рублей. Из них дивиденды составили 25,27 миллиарда рублей. Клиенты активно торговали на фондовом, срочном и валютном рынках – количество сделок за прошлый год превысило 140 миллионов.
https://1prime.ru/20240227/844553216.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84286/44/842864493_135:0:2764:1972_1920x0_80_0_0_b06eff9bf46d6bdd758107d3338f649b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, втб, брокерское обслуживание, новости
РОССИЯ, ВТБ, брокерское обслуживание, Новости
09:04 29.02.2024
 
ВТБ планирует нарастить долю на рынке брокерских услуг для физлиц в России

ВТБ за 3 года хочет нарастить свою долю на рынке брокерских услуг для физлиц в РФ до 25%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. ВТБ в ближайшие три года планирует нарастить долю на российском рынке брокерских услуг для физлиц с 18% до 25%, сообщил член правления банка Виталий Сергейчук в рамках стратегической недели ВТБ.
"Одно из существенных направлений в рамках стратегии ВТБ на ближайшие три года – развитие брокерского бизнеса. Мы собираемся значимо увеличить свою долю - до 25%. В цифрах у нас уже более 3,2 миллиона клиентов, порядка 1,4 триллиона рублей под управлением", — сказал он.
Стенд VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
ВТБ перейдет на российскую ОС до конца года
27 февраля, 11:26
Сейчас эта доля составляет 18%. Увеличить ее банк рассчитывает за счет дальнейшего "развития продуктового предложения и повышения качества клиентского сервиса".
В сообщении банка отмечается, что за 2023 год его клиенты заработали более 90 миллиардов рублей. Из них дивиденды составили 25,27 миллиарда рублей. Клиенты активно торговали на фондовом, срочном и валютном рынках – количество сделок за прошлый год превысило 140 миллионов.
 
РОССИЯВТБброкерское обслуживаниеНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала