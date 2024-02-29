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ВТБ планирует нарастить долю на рынке брокерских услуг для физлиц в России

ВТБ планирует нарастить долю на рынке брокерских услуг для физлиц в России - 29.02.2024, ПРАЙМ

ВТБ планирует нарастить долю на рынке брокерских услуг для физлиц в России

ВТБ в ближайшие три года планирует нарастить долю на российском рынке брокерских услуг для физлиц с 18% до 25%, сообщил член правления банка Виталий Сергейчук в | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T09:04+0300

2024-02-29T09:04+0300

2024-02-29T09:04+0300

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. ВТБ в ближайшие три года планирует нарастить долю на российском рынке брокерских услуг для физлиц с 18% до 25%, сообщил член правления банка Виталий Сергейчук в рамках стратегической недели ВТБ. "Одно из существенных направлений в рамках стратегии ВТБ на ближайшие три года – развитие брокерского бизнеса. Мы собираемся значимо увеличить свою долю - до 25%. В цифрах у нас уже более 3,2 миллиона клиентов, порядка 1,4 триллиона рублей под управлением", — сказал он. Сейчас эта доля составляет 18%. Увеличить ее банк рассчитывает за счет дальнейшего "развития продуктового предложения и повышения качества клиентского сервиса". В сообщении банка отмечается, что за 2023 год его клиенты заработали более 90 миллиардов рублей. Из них дивиденды составили 25,27 миллиарда рублей. Клиенты активно торговали на фондовом, срочном и валютном рынках – количество сделок за прошлый год превысило 140 миллионов.

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