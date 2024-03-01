https://1prime.ru/20240301/845713976.html

Куда вытеснят российские алмазы

Куда вытеснят российские алмазы - 01.03.2024, ПРАЙМ

Куда вытеснят российские алмазы

С января вступили в силу санкции против российских алмазов. Уже введен прямой запрет на импорт российских алмазов на рынки стран G7 и Евросоюза, а с марта... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T08:08+0300

2024-03-01T08:08+0300

2024-03-01T08:08+0300

мнения аналитиков

алроса

https://1prime.ru/img/sharing/article/845713976.jpg?1709269681

С января вступили в силу санкции против российских алмазов. Уже введен прямой запрет на импорт российских алмазов на рынки стран G7 и Евросоюза, а с марта санкции коснутся и бриллиантов, ограненных из алмазов российского происхождения в других странах. К осени планируется подготовить механизм отслеживания происхождения камней.Бельгия - крупнейший международный хаб и центр торговли алмазами - долго противилась принятию санкций против российских алмазов, но все же присоединилась к ним. Тем самым, по мнению российских экспертов, Бельгия фактически пролоббировала свой интерес, поскольку Антверпен был выбран в качестве единого центра проверки и сертификации необработанных алмазов.Все это вызвало возмущение производителей и продавцов.Так, ведущие производители алмазов De Beers и ботсванская госкомпания Okavango Diamond предупредили, что санкции против российских алмазов могут привести к чрезвычайному росту стоимости африканских драгоценных камней.А представители немецкой ювелирной и часовой промышленности считают, что такой запрет приведет к росту цен в первую очередь на бриллианты нероссийского происхождения, и что от него пострадает не российская ювелирная промышленность, а "шахтеры в Африке, шлифовщики и торговцы в Индии и других странах мира".По утверждению американской компании Rapaport, владеющей крупнейшей площадкой по торговле бриллиантами RapNet, санкции "способны уничтожить мелких и средних ювелиров и будут сдерживать торговлю в США, ограничивая распространение алмазов, не подпадающих под санкции".В настоящее время информация о российских алмазах не раскрывается. Крупнейший экспортер алмазов "Алроса" с начала ввода первых санкций (2022 год) прекратил публиковать какую-либо статистику на этот счет. В структуре рынков сбыта компании традиционно преобладала Бельгия как в целом, так и из стран ЕС, - около 70% всего экспорта из РФ.Но также есть крупные потребители в Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Китае - около 30% российских алмазов.Китайский рынок "люксового импорта" сейчас показывает стабильный рост от года к году. Поэтому, в целом, рынки сбыта у России есть.С учетом высокой рыночной доли российских алмазов на мировом рынке (35%) и качества продукции оттеснить их с мирового рынка невозможно. Запрет будет распространяться на бриллианты от одного карата и больше. То есть, ограничения фактически не коснутся значительной части ювелирной продукции из алмазов "Алросы".Поэтому в первую очередь речь идет о закрытии для алмазного сырья премиальных европейских рынков и его вытеснении в менее маржинальные области.

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2024

Ирина Белова https://1prime.ru/img/07e8/02/1d/845712834_0:7:746:753_100x100_80_0_0_01f0b0ebbce178359176a3dbcbfc3b5b.jpg

Ирина Белова https://1prime.ru/img/07e8/02/1d/845712834_0:7:746:753_100x100_80_0_0_01f0b0ebbce178359176a3dbcbfc3b5b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ирина Белова https://1prime.ru/img/07e8/02/1d/845712834_0:7:746:753_100x100_80_0_0_01f0b0ebbce178359176a3dbcbfc3b5b.jpg

мнения аналитиков, алроса