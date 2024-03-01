Куда вытеснят российские алмазы

С января вступили в силу санкции против российских алмазов. Уже введен прямой запрет на импорт российских алмазов на рынки стран G7 и Евросоюза, а с марта санкции коснутся и бриллиантов, ограненных из алмазов российского происхождения в других странах. К осени планируется подготовить механизм отслеживания происхождения камней.Бельгия - крупнейший международный хаб и центр торговли алмазами - долго противилась принятию санкций против российских алмазов, но все же присоединилась к ним. Тем самым, по мнению российских экспертов, Бельгия фактически пролоббировала свой интерес, поскольку Антверпен был выбран в качестве единого центра проверки и сертификации необработанных алмазов.Все это вызвало возмущение производителей и продавцов.Так, ведущие производители алмазов De Beers и ботсванская госкомпания Okavango Diamond предупредили, что санкции против российских алмазов могут привести к чрезвычайному росту стоимости африканских драгоценных камней.А представители немецкой ювелирной и часовой промышленности считают, что такой запрет приведет к росту цен в первую очередь на бриллианты нероссийского происхождения, и что от него пострадает не российская ювелирная промышленность, а "шахтеры в Африке, шлифовщики и торговцы в Индии и других странах мира".По утверждению американской компании Rapaport, владеющей крупнейшей площадкой по торговле бриллиантами RapNet, санкции "способны уничтожить мелких и средних ювелиров и будут сдерживать торговлю в США, ограничивая распространение алмазов, не подпадающих под санкции".В настоящее время информация о российских алмазах не раскрывается. Крупнейший экспортер алмазов "Алроса" с начала ввода первых санкций (2022 год) прекратил публиковать какую-либо статистику на этот счет. В структуре рынков сбыта компании традиционно преобладала Бельгия как в целом, так и из стран ЕС, - около 70% всего экспорта из РФ.Но также есть крупные потребители в Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Китае - около 30% российских алмазов.Китайский рынок "люксового импорта" сейчас показывает стабильный рост от года к году. Поэтому, в целом, рынки сбыта у России есть.С учетом высокой рыночной доли российских алмазов на мировом рынке (35%) и качества продукции оттеснить их с мирового рынка невозможно. Запрет будет распространяться на бриллианты от одного карата и больше. То есть, ограничения фактически не коснутся значительной части ювелирной продукции из алмазов "Алросы".Поэтому в первую очередь речь идет о закрытии для алмазного сырья премиальных европейских рынков и его вытеснении в менее маржинальные области.
С января вступили в силу санкции против российских алмазов. Уже введен прямой запрет на импорт российских алмазов на рынки стран G7 и Евросоюза, а с марта санкции коснутся и бриллиантов, ограненных из алмазов российского происхождения в других странах. К осени планируется подготовить механизм отслеживания происхождения камней.
Бельгия - крупнейший международный хаб и центр торговли алмазами - долго противилась принятию санкций против российских алмазов, но все же присоединилась к ним. Тем самым, по мнению российских экспертов, Бельгия фактически пролоббировала свой интерес, поскольку Антверпен был выбран в качестве единого центра проверки и сертификации необработанных алмазов.
Все это вызвало возмущение производителей и продавцов.
Так, ведущие производители алмазов De Beers и ботсванская госкомпания Okavango Diamond предупредили, что санкции против российских алмазов могут привести к чрезвычайному росту стоимости африканских драгоценных камней.
А представители немецкой ювелирной и часовой промышленности считают, что такой запрет приведет к росту цен в первую очередь на бриллианты нероссийского происхождения, и что от него пострадает не российская ювелирная промышленность, а "шахтеры в Африке, шлифовщики и торговцы в Индии и других странах мира".
По утверждению американской компании Rapaport, владеющей крупнейшей площадкой по торговле бриллиантами RapNet, санкции "способны уничтожить мелких и средних ювелиров и будут сдерживать торговлю в США, ограничивая распространение алмазов, не подпадающих под санкции".
В настоящее время информация о российских алмазах не раскрывается. Крупнейший экспортер алмазов "Алроса" с начала ввода первых санкций (2022 год) прекратил публиковать какую-либо статистику на этот счет. В структуре рынков сбыта компании традиционно преобладала Бельгия как в целом, так и из стран ЕС, - около 70% всего экспорта из РФ.
Но также есть крупные потребители в Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Китае - около 30% российских алмазов.
Китайский рынок "люксового импорта" сейчас показывает стабильный рост от года к году. Поэтому, в целом, рынки сбыта у России есть.
С учетом высокой рыночной доли российских алмазов на мировом рынке (35%) и качества продукции оттеснить их с мирового рынка невозможно. Запрет будет распространяться на бриллианты от одного карата и больше. То есть, ограничения фактически не коснутся значительной части ювелирной продукции из алмазов "Алросы".
Поэтому в первую очередь речь идет о закрытии для алмазного сырья премиальных европейских рынков и его вытеснении в менее маржинальные области.
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