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Япония вводит новые санкции против России - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Япония вводит новые санкции против России
Япония вводит новые санкции против России - 01.03.2024, ПРАЙМ
Япония вводит новые санкции против России
Япония вводит санкции против девяти частных лиц и семи компаний из России, "Тинькофф банка", а также вводит экспортные ограничения для 29 организаций из РФ,... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T05:01+0300
2024-03-01T05:37+0300
россия
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МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Япония вводит санкции против девяти частных лиц и семи компаний из России, "Тинькофф банка", а также вводит экспортные ограничения для 29 организаций из РФ, говорится в пресс-релизе МИД Японии. В частности, в новый санкционный список попали группа компаний "Калашников", "Алмаз-Антей", ОАО НПО "Базальт", ФГУП "Атомфлот", Балашихинский литейно-механический завод, Дубненский машиностроительный завод, АО "Государственная транспортная лизинговая компания", Омсктрансмаш, НПО "Эшелон", АО "ОДК-Авиадвигатель", АО "Объединенная судостроительная корпорация", НПК "Уралвагонзавод", АО "ЦНИИАГ", АО "Концерн "НПО "Аврора", АО "Завод Элекон", АО "НПО "Импульс" и другие. Также санкции вводятся против "Тинькофф банка". Это предполагает запрет на проведение транзакций и заморозку счетов в случае их обнаружения. Санкции против банка вступят в силу 31 марта.Вместе с тем в рамках нового санкционного пакета Япония ужесточила ограничения на импорт российских алмазов непромышленного использования, говорится в пресс-релизе МИД.Отдельным пунктом указано, что санкции вводятся и против трех частных лиц, "которые считаются прямо участвующими в присоединении Крыма и города федерального значения Севастополя к Российской Федерации, или в дестабилизации восточной части Украины, а также лица, считающиеся прямо участвующими в действиях, которые РФ называет "включением", в отношении регионов восточной и южной Украины".Среди других частных лиц, внесенных в санкционный список, указаны председатель правительства Чеченской республики Муслим Хучиев, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, Артём Усс и другие. Отдельно указаны директор детского центра "Артек" Константин Федоренко, ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев и начальник штаба регионального отделения общественного движения "Юнармия" в Севастополе Владимир Коваленко.
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россия
РОССИЯ
05:01 01.03.2024 (обновлено: 05:37 01.03.2024)
 
Япония вводит новые санкции против России

Власти Японии объявили о новых санкциях против России

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© fotolia.com / Claudio Divizia
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МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Япония вводит санкции против девяти частных лиц и семи компаний из России, "Тинькофф банка", а также вводит экспортные ограничения для 29 организаций из РФ, говорится в пресс-релизе МИД Японии.
В частности, в новый санкционный список попали группа компаний "Калашников", "Алмаз-Антей", ОАО НПО "Базальт", ФГУП "Атомфлот", Балашихинский литейно-механический завод, Дубненский машиностроительный завод, АО "Государственная транспортная лизинговая компания", Омсктрансмаш, НПО "Эшелон", АО "ОДК-Авиадвигатель", АО "Объединенная судостроительная корпорация", НПК "Уралвагонзавод", АО "ЦНИИАГ", АО "Концерн "НПО "Аврора", АО "Завод Элекон", АО "НПО "Импульс" и другие. Также санкции вводятся против "Тинькофф банка". Это предполагает запрет на проведение транзакций и заморозку счетов в случае их обнаружения. Санкции против банка вступят в силу 31 марта.
Вместе с тем в рамках нового санкционного пакета Япония ужесточила ограничения на импорт российских алмазов непромышленного использования, говорится в пресс-релизе МИД.
Отдельным пунктом указано, что санкции вводятся и против трех частных лиц, "которые считаются прямо участвующими в присоединении Крыма и города федерального значения Севастополя к Российской Федерации, или в дестабилизации восточной части Украины, а также лица, считающиеся прямо участвующими в действиях, которые РФ называет "включением", в отношении регионов восточной и южной Украины".
Флаг Новой Зеландии - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
Новая Зеландия ввела новые санкции против России
Вчера, 07:01
Среди других частных лиц, внесенных в санкционный список, указаны председатель правительства Чеченской республики Муслим Хучиев, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, Артём Усс и другие. Отдельно указаны директор детского центра "Артек" Константин Федоренко, ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев и начальник штаба регионального отделения общественного движения "Юнармия" в Севастополе Владимир Коваленко.
 
РОССИЯ
 
 
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