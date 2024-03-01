https://1prime.ru/20240301/845755570.html

Япония вводит новые санкции против России

Япония вводит новые санкции против России - 01.03.2024, ПРАЙМ

Япония вводит новые санкции против России

Япония вводит санкции против девяти частных лиц и семи компаний из России, "Тинькофф банка", а также вводит экспортные ограничения для 29 организаций из РФ,... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T05:01+0300

2024-03-01T05:01+0300

2024-03-01T05:37+0300

россия

https://1prime.ru/img/76617/61/766176167_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_a7904956bb5ffe199cc26abf8a34af1a.jpg

МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Япония вводит санкции против девяти частных лиц и семи компаний из России, "Тинькофф банка", а также вводит экспортные ограничения для 29 организаций из РФ, говорится в пресс-релизе МИД Японии. В частности, в новый санкционный список попали группа компаний "Калашников", "Алмаз-Антей", ОАО НПО "Базальт", ФГУП "Атомфлот", Балашихинский литейно-механический завод, Дубненский машиностроительный завод, АО "Государственная транспортная лизинговая компания", Омсктрансмаш, НПО "Эшелон", АО "ОДК-Авиадвигатель", АО "Объединенная судостроительная корпорация", НПК "Уралвагонзавод", АО "ЦНИИАГ", АО "Концерн "НПО "Аврора", АО "Завод Элекон", АО "НПО "Импульс" и другие. Также санкции вводятся против "Тинькофф банка". Это предполагает запрет на проведение транзакций и заморозку счетов в случае их обнаружения. Санкции против банка вступят в силу 31 марта.Вместе с тем в рамках нового санкционного пакета Япония ужесточила ограничения на импорт российских алмазов непромышленного использования, говорится в пресс-релизе МИД.Отдельным пунктом указано, что санкции вводятся и против трех частных лиц, "которые считаются прямо участвующими в присоединении Крыма и города федерального значения Севастополя к Российской Федерации, или в дестабилизации восточной части Украины, а также лица, считающиеся прямо участвующими в действиях, которые РФ называет "включением", в отношении регионов восточной и южной Украины".Среди других частных лиц, внесенных в санкционный список, указаны председатель правительства Чеченской республики Муслим Хучиев, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, Артём Усс и другие. Отдельно указаны директор детского центра "Артек" Константин Федоренко, ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев и начальник штаба регионального отделения общественного движения "Юнармия" в Севастополе Владимир Коваленко.

https://1prime.ru/20240229/845698207.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия