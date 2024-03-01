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Эксперт рассказал о путях развития искусственного интеллекта в России

Эксперт рассказал о путях развития искусственного интеллекта в России - 01.03.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о путях развития искусственного интеллекта в России

Искусственный интеллект в России будет развиваться в нескольких направлениях - среди них как уже традиционная сфера прогнозирования рисковых событий, так и... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T06:20+0300

2024-03-01T06:20+0300

2024-03-01T06:21+0300

россия

искусственный интеллект

развитие

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Искусственный интеллект в России будет развиваться в нескольких направлениях - среди них как уже традиционная сфера прогнозирования рисковых событий, так и уклон в сторону коммерции для получения конкретного экономического эффекта, рассказал РИА Новости директор Big Data МТС Виктор Кантор. Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил о необходимости достижения Россией самодостаточности и конкурентоспособности в области искусственного интеллекта, что, в свою очередь, обеспечит прорыв в экономике и социальной сфере. "Искусственный интеллект в России будет развиваться в нескольких направлениях. Во-первых, компании продолжат применять ИИ в уже традиционных сферах: рекомендательные системы, таргетирование взаимодействия с клиентами, прогнозирование рисковых событий и многое другое. Кроме того, те, кто еще не начал внедрение, будут активно перенимать уже существующий опыт", - считает он. Другая же ветвь развития, по мнению эксперта, это направления, касающиеся глубоких нейросетей, больших языковых моделей и генеративного искусственного интеллекта. При этом Кантор полагает, что компании - как в России, так и во всем мире - начнут разрабатывать меньше проектов для "вау-эффекта", а ИИ "станет более коммерциализирован, направлен на получение конкретного экономического эффекта". Главным же трендом для искусственного интеллекта в России в ближайшем будущем будет повсеместное проникновение технологии во все крупные компании и их процессы. "Например, если за рубежом достаточно много консервативных компаний и отраслей, то российские компании довольно охотно и быстро внедряют новые технологии. Так, российский телеком и банкинг считаются одними из самых передовых в мире. На горизонте 5 лет компании из России смогут стать лидерами в сфере внедрения и использования ИИ", - заключил директор Big Data МТС.

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россия, искусственный интеллект, развитие