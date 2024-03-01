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В Крыму решили предъявить иск Украине за ущерб от финансовой блокады - 01.03.2024, ПРАЙМ
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В Крыму решили предъявить иск Украине за ущерб от финансовой блокады
В Крыму решили предъявить иск Украине за ущерб от финансовой блокады - 01.03.2024, ПРАЙМ
В Крыму решили предъявить иск Украине за ущерб от финансовой блокады
Новый иск к Украине со стороны Крыма будет посвящен взысканию ущерба от финансовой блокады, сообщил РИА Новости глава парламента региона Владимир Константинов. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T06:26+0300
2024-03-01T06:28+0300
россия
крым
иск
украина
блокада
финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Новый иск к Украине со стороны Крыма будет посвящен взысканию ущерба от финансовой блокады, сообщил РИА Новости глава парламента региона Владимир Константинов. Ранее рабочая группа при крымском парламенте подготовила иски по водной и энергетической блокадах. Общий ущерб по водной блокаде составил около 6 триллионов рублей, энергетической – более 5 триллионов. "После водной и энергетической блокад мы планируем оценить ущерб от финансовой блокады полуострова. Как известно, после возвращения Крыма в Россию нам заблокировали все счета, многие люди остались без средств к существованию", — сказал Константинов. По его словам, рабочая группа ведет беспрерывную деятельность по оценке ущерба, нанесенного Крыму "преступным образованием Украина". "Мы не оставляем без внимания ни единого их злодеяния, которых за десять лет они совершили бесконечное множество. Мы также обязательно посчитаем убытки от транспортной, продовольственной блокад. Оценим каждое преступление киевской банды, совершенное против Крыма и крымчан", — сказал Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, крым, иск, украина, блокада, финансы
РОССИЯ, Крым, иск, УКРАИНА, блокада, финансы
06:26 01.03.2024 (обновлено: 06:28 01.03.2024)
 
В Крыму решили предъявить иск Украине за ущерб от финансовой блокады

Парламент региона: Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДостопримечательности Крыма
Достопримечательности Крыма - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Новый иск к Украине со стороны Крыма будет посвящен взысканию ущерба от финансовой блокады, сообщил РИА Новости глава парламента региона Владимир Константинов.
Ранее рабочая группа при крымском парламенте подготовила иски по водной и энергетической блокадах. Общий ущерб по водной блокаде составил около 6 триллионов рублей, энергетической – более 5 триллионов.
"После водной и энергетической блокад мы планируем оценить ущерб от финансовой блокады полуострова. Как известно, после возвращения Крыма в Россию нам заблокировали все счета, многие люди остались без средств к существованию", — сказал Константинов.
По его словам, рабочая группа ведет беспрерывную деятельность по оценке ущерба, нанесенного Крыму "преступным образованием Украина".
"Мы не оставляем без внимания ни единого их злодеяния, которых за десять лет они совершили бесконечное множество. Мы также обязательно посчитаем убытки от транспортной, продовольственной блокад. Оценим каждое преступление киевской банды, совершенное против Крыма и крымчан", — сказал Константинов.
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
В Крыму уточнили сумму ущерба бюджету от энергоблокады полуострова
27 февраля, 06:50
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
РОССИЯКрымискУКРАИНАблокадафинансы
 
 
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