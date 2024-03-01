https://1prime.ru/20240301/845757361.html
Дональд Трамп назвал кандидатов на пост вице-президента
Дональд Трамп назвал кандидатов на пост вице-президента - 01.03.2024, ПРАЙМ
Дональд Трамп назвал кандидатов на пост вице-президента
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках нынешней выборной кампании рассматривает губернатора Техаса Грэга Эббота и сенатора от штата Южная... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T06:57+0300
2024-03-01T06:57+0300
2024-03-01T06:58+0300
сша
дональд трамп
кандидаты
вице-президент
политика
https://1prime.ru/img/84125/58/841255807_0:115:2200:1353_1920x0_80_0_0_97695d9ab4efeab2232c8e9336bf0dac.jpg
МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках нынешней выборной кампании рассматривает губернатора Техаса Грэга Эббота и сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта в качестве кандидатов на пост вице-президента."Он (Эббот - ред.) удивительный человек, для меня было честью получить его поддержку. Он делает отличную работу. Он из тех, кого я бы рассматривал", - сказал Трамп в интервью Fox News.Политик также упомянул Скотта. "Как кандидат он был нормальным, но он не хотел говорить о себе. Он очень хороший человек. Для меня он невероятный. Я говорил ему, что для меня он лучше, чем для себя самого", - сказал Трамп.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял о своем намерении участвовать в выборах президента от от Демократической партии.
https://1prime.ru/20240227/844588276.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84125/58/841255807_122:0:2078:1467_1920x0_80_0_0_82ab4eb507d282f569b0775ece7c1700.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, кандидаты, вице-президент
США, Дональд Трамп, Кандидаты, вице-президент, Политика
Дональд Трамп назвал кандидатов на пост вице-президента
Трамп: Скотт и Эббот рассматриваются как кандидаты на пост вице-президента
МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках нынешней выборной кампании рассматривает губернатора Техаса Грэга Эббота и сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта в качестве кандидатов на пост вице-президента.
"Он (Эббот - ред.) удивительный человек, для меня было честью получить его поддержку. Он делает отличную работу. Он из тех, кого я бы рассматривал", - сказал Трамп в интервью Fox News.
Политик также упомянул Скотта. "Как кандидат он был нормальным, но он не хотел говорить о себе. Он очень хороший человек. Для меня он невероятный. Я говорил ему, что для меня он лучше, чем для себя самого", - сказал Трамп.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли.
Трамп будет тянуть США в прошлое, заявил Байден
Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял о своем намерении участвовать в выборах президента от от Демократической партии.