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Дональд Трамп назвал кандидатов на пост вице-президента

Дональд Трамп назвал кандидатов на пост вице-президента - 01.03.2024, ПРАЙМ

Дональд Трамп назвал кандидатов на пост вице-президента

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках нынешней выборной кампании рассматривает губернатора Техаса Грэга Эббота и сенатора от штата Южная... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T06:57+0300

2024-03-01T06:57+0300

2024-03-01T06:58+0300

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дональд трамп

кандидаты

вице-президент

политика

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МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках нынешней выборной кампании рассматривает губернатора Техаса Грэга Эббота и сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта в качестве кандидатов на пост вице-президента."Он (Эббот - ред.) удивительный человек, для меня было честью получить его поддержку. Он делает отличную работу. Он из тех, кого я бы рассматривал", - сказал Трамп в интервью Fox News.Политик также упомянул Скотта. "Как кандидат он был нормальным, но он не хотел говорить о себе. Он очень хороший человек. Для меня он невероятный. Я говорил ему, что для меня он лучше, чем для себя самого", - сказал Трамп.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял о своем намерении участвовать в выборах президента от от Демократической партии.

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сша, дональд трамп, кандидаты, вице-президент