Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дональд Трамп назвал кандидатов на пост вице-президента - 01.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240301/845757361.html
Дональд Трамп назвал кандидатов на пост вице-президента
Дональд Трамп назвал кандидатов на пост вице-президента - 01.03.2024, ПРАЙМ
Дональд Трамп назвал кандидатов на пост вице-президента
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках нынешней выборной кампании рассматривает губернатора Техаса Грэга Эббота и сенатора от штата Южная... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T06:57+0300
2024-03-01T06:58+0300
сша
дональд трамп
кандидаты
вице-президент
политика
https://1prime.ru/img/84125/58/841255807_0:115:2200:1353_1920x0_80_0_0_97695d9ab4efeab2232c8e9336bf0dac.jpg
МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках нынешней выборной кампании рассматривает губернатора Техаса Грэга Эббота и сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта в качестве кандидатов на пост вице-президента."Он (Эббот - ред.) удивительный человек, для меня было честью получить его поддержку. Он делает отличную работу. Он из тех, кого я бы рассматривал", - сказал Трамп в интервью Fox News.Политик также упомянул Скотта. "Как кандидат он был нормальным, но он не хотел говорить о себе. Он очень хороший человек. Для меня он невероятный. Я говорил ему, что для меня он лучше, чем для себя самого", - сказал Трамп.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял о своем намерении участвовать в выборах президента от от Демократической партии.
https://1prime.ru/20240227/844588276.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84125/58/841255807_122:0:2078:1467_1920x0_80_0_0_82ab4eb507d282f569b0775ece7c1700.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, кандидаты, вице-президент
США, Дональд Трамп, Кандидаты, вице-президент, Политика
06:57 01.03.2024 (обновлено: 06:58 01.03.2024)
 
Дональд Трамп назвал кандидатов на пост вице-президента

Трамп: Скотт и Эббот рассматриваются как кандидаты на пост вице-президента

© Фото : Public domainДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© Фото : Public domain
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках нынешней выборной кампании рассматривает губернатора Техаса Грэга Эббота и сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта в качестве кандидатов на пост вице-президента.
"Он (Эббот - ред.) удивительный человек, для меня было честью получить его поддержку. Он делает отличную работу. Он из тех, кого я бы рассматривал", - сказал Трамп в интервью Fox News.
Политик также упомянул Скотта. "Как кандидат он был нормальным, но он не хотел говорить о себе. Он очень хороший человек. Для меня он невероятный. Я говорил ему, что для меня он лучше, чем для себя самого", - сказал Трамп.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
Трамп будет тянуть США в прошлое, заявил Байден
27 февраля, 15:36
Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял о своем намерении участвовать в выборах президента от от Демократической партии.
 
ПолитикаСШАДональд ТрампКандидатывице-президент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала