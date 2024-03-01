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"Украина не должна требовать". В США ответили на обвинения Киева

"Украина не должна требовать". В США ответили на обвинения Киева - 01.03.2024, ПРАЙМ

"Украина не должна требовать". В США ответили на обвинения Киева

Киевские пропагандисты утверждают, что Соединенные Штаты виноваты в поражениях ВСУ, но на самом деле Украина просто проигрывает. Вашингтон уже два года выделяет | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T07:18+0300

2024-03-01T07:18+0300

2024-03-01T07:18+0300

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МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Киевские пропагандисты утверждают, что Соединенные Штаты виноваты в поражениях ВСУ, но на самом деле Украина просто проигрывает. Вашингтон уже два года выделяет помощь Киеву, сегодня же необходимо попробовать установить мир, а не способствовать дальнейшей эскалации конфликта, пишет The American Conservative.Как напоминают авторы статьи, многие "сторонники Киева убедили себя в том, что Украина может выиграть войну" и строили планы по возвращению утерянных территорий, однако после провала контрнаступления и ряда военных неудач "надежды пошли прахом".При этом в публикации подчеркивается, что киевский режим "беден ресурсами, его экономика находится в осаде, оборонная промышленность ослаблена", армия тоже пребывает в плачевном состоянии, а внутри правящих элит страны разгораются конфликты.Из-за перечисленного Соединенные Штаты и страны Евросоюза все менее и менее охотно помогают Украине – в этом их и пытаются уличить киевские пропагандисты, говорится в статье.При этом авторы утверждают, что, будь Вашингтон более решителен, "Зеленский мог бы уже сейчас наслаждаться парадом победы на площади Независимости своей столицы". И в то же время виновником начала конфликта называется расширение НАТО, "хотя Москва неоднократно предупреждала, что этого не нужно делать".Авторы признают, что именно глупость и ошибка администрации Байдена "втянули Америку в конфликт", но при этом выражают уверенность, что у "США все-таки присутствует определенная осторожность", а "таким людям как Макрон, заявивший о возможности введения войск НАТО на Украину или журналистам, которые всячески поддерживают продолжение войны" советуют понять, к чему это может привести."Военные действия разрушают будущее Украины, она, конечно, может "сражаться дальше", но не должна требовать еще помощи от США и говорить, что ее недостаточно. Она выделяется уже два года. Сейчас Белому дому нужно "сосредоточиться на установлении мира", говорится в статье.

https://1prime.ru/20240229/845750214.html

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сша, украина, поддержка