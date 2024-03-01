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Банк России продал рекордный с начала года объем юаней по валютному свопу
Банк России продал рекордный с начала года объем юаней по валютному свопу - 01.03.2024, ПРАЙМ
Банк России продал рекордный с начала года объем юаней по валютному свопу
Банк России 29 февраля продал в рамках валютного свопа 10 миллиардов юаней на 126,097 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей с начала года,... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T07:36+0300
2024-03-01T07:36+0300
2024-03-01T07:37+0300
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МОСКВА, 1 мар -ПРАЙМ. Банк России 29 февраля продал в рамках валютного свопа 10 миллиардов юаней на 126,097 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей с начала года, говорится в материалах ЦБ. Ранее Банк России 28 февраля продал в рамках валютного свопа 6,846 миллиарда юаней на 87,195 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей с начала месяца. Банк России с 19 января прошлого года запустил сделки своп - продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и по второй части - на следующий рабочий день. Ежедневный максимальный лимит для этого инструмента установлен в размере 10 миллиардов юаней. Но при необходимости Банк России может его корректировать. Так, рекордный объем юаней в рамках этого инструмента с момента его запуска был продан 29 декабря - 13,751 миллиарда на 173,562 миллиарда рублей. Свопы проходят на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.
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россия, банк россии, рекорд
Банк России, РОССИЯ, Банк России, рекорд
Банк России продал рекордный с начала года объем юаней по валютному свопу
ЦБ РФ в четверг продал по валютному свопу рекордные с начала года 10 млрд юаней
МОСКВА, 1 мар -ПРАЙМ. Банк России 29 февраля продал в рамках валютного свопа 10 миллиардов юаней на 126,097 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей с начала года, говорится в материалах ЦБ.
Ранее Банк России 28 февраля продал в рамках валютного свопа 6,846 миллиарда юаней на 87,195 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей с начала месяца.
Банк России с 19 января прошлого года запустил сделки своп - продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и по второй части - на следующий рабочий день.
Ежедневный максимальный лимит для этого инструмента установлен в размере 10 миллиардов юаней. Но при необходимости Банк России может его корректировать. Так, рекордный объем юаней в рамках этого инструмента с момента его запуска был продан 29 декабря - 13,751 миллиарда на 173,562 миллиарда рублей.
Юань повысился благодаря сильному притоку средств на фондовые рынки
Свопы проходят на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.