https://1prime.ru/20240301/845758238.html

Австралия расширила санкционный список россиян после смерти Навального*

Австралия расширила санкционный список россиян после смерти Навального* - 01.03.2024, ПРАЙМ

Австралия расширила санкционный список россиян после смерти Навального*

Власти Австралии ввели дополнительные санкции против сотрудников российской пенитенциарной системы после смерти Алексея Навального*, сообщается на сайте... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T07:47+0300

2024-03-01T07:47+0300

2024-03-01T07:50+0300

австралия

россия

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МОСКВА, 1 мар -ПРАЙМ. Власти Австралии ввели дополнительные санкции против сотрудников российской пенитенциарной системы после смерти Алексея Навального*, сообщается на сайте правительства.Ранее австралийский МИД объявлял о санкциях против семи россиян, которые, по его мнению, были причастны к его смерти."Правительство Австралии ввело дополнительные санкции в отношении трех российских чиновников, связанных с колонией, где умер Алексей Навальный*", - говорится в заявлении главы МИД Австралии Пенни Вонг.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального* оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального* в колонии, которая была озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального* были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом отмечал, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Навального*, добавив, что у них "бревно в глазу" с Джулианом Ассанжем.По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный* почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального* будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального*, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный* попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20240228/844613012.html

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австралия, россия