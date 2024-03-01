https://1prime.ru/20240301/845758788.html
"Полная победа России". В Киеве добавили украинцам тревоги
"Полная победа России". В Киеве добавили украинцам тревоги - 01.03.2024, ПРАЙМ
"Полная победа России". В Киеве добавили украинцам тревоги
Западные страны не должны допустить потерю Украиной Одессы, ведь это будет означать полную победу России, заявил в беседе с YouTube-каналом Politeka украинский... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T08:19+0300
2024-03-01T08:19+0300
2024-03-01T08:21+0300
спецоперация на украине
украина
россия
https://1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg
МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Западные страны не должны допустить потерю Украиной Одессы, ведь это будет означать полную победу России, заявил в беседе с YouTube-каналом Politeka украинский политолог Вадим Карасев. Об этом пишет РИА Новости.В частности, политолог отметил: "Если, например, им (российским войскам — прим. ред.) удастся прорвать оборону и выйти на Николаев-Одессу — а я не думаю, что европейцы хотят это допустить, потому что это значит отрезать Украину от Черного моря, а это – все, можно считать, что война закончена победой России и украинским поражением.По словам Карасева, сегодня еще нет уверенности, что такой сценарий будет реализован, но гражданам Украины нужно уже сейчас думать о "самых худших сценариях".При этом политолог допустил, что в случае крупного провала Вооруженных сил Украины на фронте государства Запада могут предпринять действия по созданию еще одной горячей точки, чтобы отвлечь российские войска, - теперь уже в Приднестровье.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Одесса — русский город, а все Причерноморье отошло России по итогам русско-турецких войн, поэтому Украина не имеет никакого отношения к указанным территориям. По словам российского лидера, юго-восток Украины всегда был пророссийским – это исторически российские территории. При формировании СССР Владимир Ленин передал все Украине, а при распаде Советского Союза Москва с этим смирилась и готова была жить в такой парадигме, уточнил президент.Проживающие на этих территориях всегда голосовали за тех, кто шел с пророссийскими лозунгами, но после переворота в Киеве в 2014 году стало понятно, что России не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной, подытожил Путин.
https://1prime.ru/20240301/845757603.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_4d68112cf7cdf729f608b0d4b39ba979.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ
"Полная победа России". В Киеве добавили украинцам тревоги
Политолог Карасев: потеря Одессы будет означать полную победу России
МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ.
Западные страны не должны допустить потерю Украиной Одессы, ведь это будет означать полную победу России, заявил в беседе с YouTube-каналом Politeka украинский политолог Вадим Карасев. Об этом пишет РИА Новости
.
В частности, политолог отметил: "Если, например, им (российским войскам — прим. ред.) удастся прорвать оборону и выйти на Николаев-Одессу — а я не думаю, что европейцы хотят это допустить, потому что это значит отрезать Украину от Черного моря, а это – все, можно считать, что война закончена победой России и украинским поражением.
По словам Карасева, сегодня еще нет уверенности, что такой сценарий будет реализован, но гражданам Украины нужно уже сейчас думать о "самых худших сценариях".
При этом политолог допустил, что в случае крупного провала Вооруженных сил Украины на фронте государства Запада могут предпринять действия по созданию еще одной горячей точки, чтобы отвлечь российские войска, - теперь уже в Приднестровье.
"Украина не должна требовать". В США ответили на обвинения Киева
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Одесса — русский город, а все Причерноморье отошло России по итогам русско-турецких войн, поэтому Украина не имеет никакого отношения к указанным территориям. По словам российского лидера, юго-восток Украины всегда был пророссийским – это исторически российские территории. При формировании СССР Владимир Ленин передал все Украине, а при распаде Советского Союза Москва с этим смирилась и готова была жить в такой парадигме, уточнил президент.
Проживающие на этих территориях всегда голосовали за тех, кто шел с пророссийскими лозунгами, но после переворота в Киеве в 2014 году стало понятно, что России не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной, подытожил Путин.