https://1prime.ru/20240301/845758788.html

"Полная победа России". В Киеве добавили украинцам тревоги

"Полная победа России". В Киеве добавили украинцам тревоги - 01.03.2024, ПРАЙМ

"Полная победа России". В Киеве добавили украинцам тревоги

Западные страны не должны допустить потерю Украиной Одессы, ведь это будет означать полную победу России, заявил в беседе с YouTube-каналом Politeka украинский... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T08:19+0300

2024-03-01T08:19+0300

2024-03-01T08:21+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Западные страны не должны допустить потерю Украиной Одессы, ведь это будет означать полную победу России, заявил в беседе с YouTube-каналом Politeka украинский политолог Вадим Карасев. Об этом пишет РИА Новости.В частности, политолог отметил: "Если, например, им (российским войскам — прим. ред.) удастся прорвать оборону и выйти на Николаев-Одессу — а я не думаю, что европейцы хотят это допустить, потому что это значит отрезать Украину от Черного моря, а это – все, можно считать, что война закончена победой России и украинским поражением.По словам Карасева, сегодня еще нет уверенности, что такой сценарий будет реализован, но гражданам Украины нужно уже сейчас думать о "самых худших сценариях".При этом политолог допустил, что в случае крупного провала Вооруженных сил Украины на фронте государства Запада могут предпринять действия по созданию еще одной горячей точки, чтобы отвлечь российские войска, - теперь уже в Приднестровье.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Одесса — русский город, а все Причерноморье отошло России по итогам русско-турецких войн, поэтому Украина не имеет никакого отношения к указанным территориям. По словам российского лидера, юго-восток Украины всегда был пророссийским – это исторически российские территории. При формировании СССР Владимир Ленин передал все Украине, а при распаде Советского Союза Москва с этим смирилась и готова была жить в такой парадигме, уточнил президент.Проживающие на этих территориях всегда голосовали за тех, кто шел с пророссийскими лозунгами, но после переворота в Киеве в 2014 году стало понятно, что России не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной, подытожил Путин.

https://1prime.ru/20240301/845757603.html

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