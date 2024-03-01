Весенний оптимизм: это только начало
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В четверг, 29 февраля, российский рубль продемонстрировал укрепление по отношению к евро и юаню, в то время как курс доллара остался на уровне закрытия предыдущего дня. Котировки евро снизились на 0,38% до 98,61 рубля за евро, юаня — на 0,16% до 15,28 рубля за юань.
На открытии торгов рубль показал рост по всем направлениям. Однако затем индекс доллара начал восстанавливаться, и российская валюта скорректировалась к американской.
Поддержку рублю оказали новости о возможном продлении механизма обязательной продажи части экспортной выручки крупными компаниями, введенного осенью 2023 года. Также положительный эффект имело выступление Президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием.
Глава государства обозначил стремление к активному экономическому росту, созданию комфортных условий для инвестиций в традиционных и новых высокотехнологичных секторах.
Из выступления Путина можно выделить несколько моментов, представляющих интерес для инвесторов и трейдеров:
- 1.Заявление о том, что в ближайшей перспективе Россия войдет в четверку крупнейших экономик мира. Положительный сигнал для инвесторов, указывающий на потенциал экономического роста.
- 2.Была поставлена задача удвоить к 2030 году капитализацию фондового рынка до 66% ВВП. Это должно усилить интерес инвесторов к российским активам.
- 3.Планы по существенному увеличению инвестиций в ключевых отраслях экономики — на 70% к 2030 году. Это также перспективный сигнал для инвесторов.
- 4.Анонсирован ряд национальных проектов и программ развития в таких сферах как образование, здравоохранение, культура, ЖКХ и др. Это создает потенциальные возможности для инвестиций в соответствующие отрасли.
- 5.Предложено расширить программу страхования индивидуальных инвестиционных счетов для привлечения средств населения в экономику.
- 6.Объявлено о планах снизить долю импорта в ВВП с текущих 30% до 17% к 2030 году. Это открывает перспективы развития отечественных производств импортозамещающей продукции.
Кроме того, на валютном и фондовом рынках снижаются опасения по поводу санкционных рисков. Рубль дополнительно поддерживается жесткой денежно-кредитной политикой регулятора, направленной на сдерживание инфляции.
На сырьевых рынках 29 февраля цена нефти Brent выросла на 0,12% до $81,94 за баррель. При этом данные Минэнерго США и API зафиксировали очередное увеличение запасов нефти на фоне рекордной добычи и покупок в стратегические запасы. Это сдерживает потенциал дальнейшего подорожания сырья.
Напряженность на Ближнем Востоке несколько снизилась на фоне переговоров об урегулировании палестино-израильского конфликта. Ожидания скорого смягчения политики ФРС США также ослабли после публикации данных по инфляции.
На утренних торгах 1 марта Brent торгуется на отметке $82,15 за баррель. В последние дни наблюдался диапазон $80-84. С технической точки зрения преобладают бычьи настроения, в ближайшие дни возможно восстановление цен до $84.
Курс доллара снижался до 90,52 рубля, приблизившись к середине диапазона 87-93 рублей, сформировавшегося с ноября 2023 года. Важный уровень 90 рублей является психологической отметкой. Его пробитие открывает пространство для дальнейшего ослабления доллара.
Уровень 90,40 рубля является хорошей поддержкой. Если покупатели не смогут закрепиться выше 91,40 рубля до среды, тогда ждем снижения пары доллар/рубль до 90 рублей. Текущий курс 91,30 рубля.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,92%, до 3256,80 пункта, индекс РТС — на 1,12%, до 1127,32 пункта. Рост котировок был обусловлен положительными сигналами по экономике от Владимира Путина. На сегодня цель для покупателей 3270 пунктов. Их ничего не держит продолжить рост с открытия основной сессии.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,92%, до 3256,80 пункта, индекс РТС — на 1,12%, до 1127,32 пункта. Рост котировок был обусловлен положительными сигналами по экономике от Владимира Путина. На сегодня цель для покупателей 3270 пунктов. Их ничего не держит продолжить рост с открытия основной сессии.