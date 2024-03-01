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Весенний оптимизм: это только начало

Весенний оптимизм: это только начало - 01.03.2024, ПРАЙМ

Весенний оптимизм: это только начало

В четверг, 29 февраля, российский рубль продемонстрировал укрепление по отношению к евро и юаню, в то время как курс доллара остался на уровне закрытия... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T08:52+0300

2024-03-01T08:52+0300

2024-03-01T08:52+0300

российский рынок акций

курсы валют

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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В четверг, 29 февраля, российский рубль продемонстрировал укрепление по отношению к евро и юаню, в то время как курс доллара остался на уровне закрытия предыдущего дня. Котировки евро снизились на 0,38% до 98,61 рубля за евро, юаня — на 0,16% до 15,28 рубля за юань. На открытии торгов рубль показал рост по всем направлениям. Однако затем индекс доллара начал восстанавливаться, и российская валюта скорректировалась к американской. Поддержку рублю оказали новости о возможном продлении механизма обязательной продажи части экспортной выручки крупными компаниями, введенного осенью 2023 года. Также положительный эффект имело выступление Президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием.Глава государства обозначил стремление к активному экономическому росту, созданию комфортных условий для инвестиций в традиционных и новых высокотехнологичных секторах. Из выступления Путина можно выделить несколько моментов, представляющих интерес для инвесторов и трейдеров:Кроме того, на валютном и фондовом рынках снижаются опасения по поводу санкционных рисков. Рубль дополнительно поддерживается жесткой денежно-кредитной политикой регулятора, направленной на сдерживание инфляции.На сырьевых рынках 29 февраля цена нефти Brent выросла на 0,12% до $81,94 за баррель. При этом данные Минэнерго США и API зафиксировали очередное увеличение запасов нефти на фоне рекордной добычи и покупок в стратегические запасы. Это сдерживает потенциал дальнейшего подорожания сырья. Напряженность на Ближнем Востоке несколько снизилась на фоне переговоров об урегулировании палестино-израильского конфликта. Ожидания скорого смягчения политики ФРС США также ослабли после публикации данных по инфляции.На утренних торгах 1 марта Brent торгуется на отметке $82,15 за баррель. В последние дни наблюдался диапазон $80-84. С технической точки зрения преобладают бычьи настроения, в ближайшие дни возможно восстановление цен до $84.Курс доллара снижался до 90,52 рубля, приблизившись к середине диапазона 87-93 рублей, сформировавшегося с ноября 2023 года. Важный уровень 90 рублей является психологической отметкой. Его пробитие открывает пространство для дальнейшего ослабления доллара.Уровень 90,40 рубля является хорошей поддержкой. Если покупатели не смогут закрепиться выше 91,40 рубля до среды, тогда ждем снижения пары доллар/рубль до 90 рублей. Текущий курс 91,30 рубля. Индекс Мосбиржи вырос на 0,92%, до 3256,80 пункта, индекс РТС — на 1,12%, до 1127,32 пункта. Рост котировок был обусловлен положительными сигналами по экономике от Владимира Путина. На сегодня цель для покупателей 3270 пунктов. Их ничего не держит продолжить рост с открытия основной сессии.

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2024

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Владислав Антонов https://1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

российский рынок акций, курсы валют