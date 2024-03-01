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Пушков резко отреагировал на слова Остина о войне с Россией - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Пушков резко отреагировал на слова Остина о войне с Россией
Пушков резко отреагировал на слова Остина о войне с Россией - 01.03.2024, ПРАЙМ
Пушков резко отреагировал на слова Остина о войне с Россией
Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о риске конфликта между Россией и НАТО после поражения Киева свидетельствует, что он "не до конца" понимает, о чем... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T09:07+0300
2024-03-01T09:08+0300
россия
нато
алексей пушков
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МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о риске конфликта между Россией и НАТО после поражения Киева свидетельствует, что он "не до конца" понимает, о чем говорит, считает сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее в ходе слушаний в палате представителей конгресса США Остин сказал, что поражение Украины ведет к военному столкновению России и НАТО.Пушков обратил внимание на опубликованный в немецком журнале Spiegel материал, где автор спрашивает, действительно ли происходящее сейчас на Украине является "нашим конфликтом" и насколько далеко готов зайти Запад в ее поддержке. Сенатор считает, что в странах Запада начинают задумываться о возможных последствиях военного противостояния с Россией."Вместе с тем, Пушков полагает, что это не относится ни к президенту Франции Эммануэлю Макрону "с его якобы "выверенными и продуманными" заявлениями", ни "к сменяющим друг друга с бешеной скоростью агрессивным британским министрам", ни к Остину, допускающему войну между Россией и НАТО. "Похоже, эти политики не до конца понимают, о чем говорят", — резюмировал сенатор.
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россия, нато, алексей пушков
РОССИЯ, НАТО, Алексей Пушков
09:07 01.03.2024 (обновлено: 09:08 01.03.2024)
 
Пушков резко отреагировал на слова Остина о войне с Россией

Пушков: допустивший войну России с НАТО Остин не до конца понимает свои слова

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о риске конфликта между Россией и НАТО после поражения Киева свидетельствует, что он "не до конца" понимает, о чем говорит, считает сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее в ходе слушаний в палате представителей конгресса США Остин сказал, что поражение Украины ведет к военному столкновению России и НАТО.
Пушков обратил внимание на опубликованный в немецком журнале Spiegel материал, где автор спрашивает, действительно ли происходящее сейчас на Украине является "нашим конфликтом" и насколько далеко готов зайти Запад в ее поддержке. Сенатор считает, что в странах Запада начинают задумываться о возможных последствиях военного противостояния с Россией.
"Вместе с тем, Пушков полагает, что это не относится ни к президенту Франции Эммануэлю Макрону "с его якобы "выверенными и продуманными" заявлениями", ни "к сменяющим друг друга с бешеной скоростью агрессивным британским министрам", ни к Остину, допускающему войну между Россией и НАТО.
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"Похоже, эти политики не до конца понимают, о чем говорят", — резюмировал сенатор.
 
РОССИЯНАТОАлексей Пушков
 
 
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