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Сенат США утвердил законопроект о краткосрочном финансировании - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Сенат США утвердил законопроект о краткосрочном финансировании
Сенат США утвердил законопроект о краткосрочном финансировании - 01.03.2024, ПРАЙМ
Сенат США утвердил законопроект о краткосрочном финансировании
Сенат США утвердил проект закона о краткосрочном финансировании, позволяющий избежать приостановки работы федерального правительства. Об этом свидетельствуют... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T09:13+0300
2024-03-01T09:14+0300
сша
сенат сша
финансирование
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ВАШИНГТОН, 1 мар – ПРАЙМ. Сенат США утвердил проект закона о краткосрочном финансировании, позволяющий избежать приостановки работы федерального правительства. Об этом свидетельствуют результаты голосования.Документ поддержало необходимое большинство из двух третей состава сената. За проголосовали 77 сенаторов, против — 13.Сейчас документ ждет утверждения президентом США Джо Байденом.Действующие временные лимиты финансирования федерального правительства истекают для различных ведомств 1 и 8 марта. Новая мера продлевает их до 8 и 22 марта соответственно, давая законодателям время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.
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сша, сенат сша, финансирование
США, сенат США, финансирование
09:13 01.03.2024 (обновлено: 09:14 01.03.2024)
 
Сенат США утвердил законопроект о краткосрочном финансировании

Сенат США утвердил закон, который позволит избежать приостановки работы правительства

Сенат США
Сенат США
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ВАШИНГТОН, 1 мар – ПРАЙМ. Сенат США утвердил проект закона о краткосрочном финансировании, позволяющий избежать приостановки работы федерального правительства. Об этом свидетельствуют результаты голосования.
Документ поддержало необходимое большинство из двух третей состава сената. За проголосовали 77 сенаторов, против — 13.
Сейчас документ ждет утверждения президентом США Джо Байденом.
Действующие временные лимиты финансирования федерального правительства истекают для различных ведомств 1 и 8 марта. Новая мера продлевает их до 8 и 22 марта соответственно, давая законодателям время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.
 
СШАсенат СШАфинансирование
 
 
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