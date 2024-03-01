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Сенат США утвердил законопроект о краткосрочном финансировании

Сенат США утвердил законопроект о краткосрочном финансировании - 01.03.2024, ПРАЙМ

Сенат США утвердил законопроект о краткосрочном финансировании

Сенат США утвердил проект закона о краткосрочном финансировании, позволяющий избежать приостановки работы федерального правительства. Об этом свидетельствуют... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T09:13+0300

2024-03-01T09:13+0300

2024-03-01T09:14+0300

сша

сенат сша

финансирование

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ВАШИНГТОН, 1 мар – ПРАЙМ. Сенат США утвердил проект закона о краткосрочном финансировании, позволяющий избежать приостановки работы федерального правительства. Об этом свидетельствуют результаты голосования.Документ поддержало необходимое большинство из двух третей состава сената. За проголосовали 77 сенаторов, против — 13.Сейчас документ ждет утверждения президентом США Джо Байденом.Действующие временные лимиты финансирования федерального правительства истекают для различных ведомств 1 и 8 марта. Новая мера продлевает их до 8 и 22 марта соответственно, давая законодателям время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.

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сша, сенат сша, финансирование