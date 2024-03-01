https://1prime.ru/20240301/845760412.html
Сенат США утвердил законопроект о краткосрочном финансировании
Сенат США утвердил законопроект о краткосрочном финансировании - 01.03.2024, ПРАЙМ
Сенат США утвердил законопроект о краткосрочном финансировании
Сенат США утвердил проект закона о краткосрочном финансировании, позволяющий избежать приостановки работы федерального правительства. Об этом свидетельствуют... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T09:13+0300
2024-03-01T09:13+0300
2024-03-01T09:14+0300
сша
сенат сша
финансирование
https://1prime.ru/img/archive/75762/31/757623186_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_bc47c8768ca643bcb795978dd9695693.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мар – ПРАЙМ. Сенат США утвердил проект закона о краткосрочном финансировании, позволяющий избежать приостановки работы федерального правительства. Об этом свидетельствуют результаты голосования.Документ поддержало необходимое большинство из двух третей состава сената. За проголосовали 77 сенаторов, против — 13.Сейчас документ ждет утверждения президентом США Джо Байденом.Действующие временные лимиты финансирования федерального правительства истекают для различных ведомств 1 и 8 марта. Новая мера продлевает их до 8 и 22 марта соответственно, давая законодателям время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/archive/75762/31/757623186_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_0013554a3b99fcdc5b8f2f2324e54223.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, сенат сша, финансирование
США, сенат США, финансирование
Сенат США утвердил законопроект о краткосрочном финансировании
Сенат США утвердил закон, который позволит избежать приостановки работы правительства
ВАШИНГТОН, 1 мар – ПРАЙМ. Сенат США утвердил проект закона о краткосрочном финансировании, позволяющий избежать приостановки работы федерального правительства. Об этом свидетельствуют результаты голосования.
Документ поддержало необходимое большинство из двух третей состава сената. За проголосовали 77 сенаторов, против — 13.
Сейчас документ ждет утверждения президентом США Джо Байденом.
Действующие временные лимиты финансирования федерального правительства истекают для различных ведомств 1 и 8 марта. Новая мера продлевает их до 8 и 22 марта соответственно, давая законодателям время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.