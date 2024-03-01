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В Молдавии сообщили о снижении закупочной цены российского газа
В Молдавии сообщили о снижении закупочной цены российского газа - 01.03.2024, ПРАЙМ
В Молдавии сообщили о снижении закупочной цены российского газа
Закупочная цена на природный газ для Молдавии, поставляемый "Газпромом", в марте составит 339,75 долларов за 1 тысячу кубометров, что примерно на 14 долларов... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T09:30+0300
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КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Закупочная цена на природный газ для Молдавии, поставляемый "Газпромом", в марте составит 339,75 долларов за 1 тысячу кубометров, что примерно на 14 долларов ниже, чем в феврале, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. В феврале республика закупала газ по 354,34 доллара за тысячу кубометров. "В марте 2024 года закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 339,75 долларов США за тысячу кубометров", - написал Чебан в Telegram-канале. Он уточнил, что весь объем газа от российского поставщика будет направлен для нужд ООО "Тираспольтрансгаз". С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.
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молдавия, газпром, поставки газа
МОЛДАВИЯ, Газпром, поставки газа
В Молдавии сообщили о снижении закупочной цены российского газа
"Молдовагаз": цена газа из РФ для Молдавии в марте снизится с $354 до $340 за тыс кубов
КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Закупочная цена на природный газ для Молдавии, поставляемый "Газпромом", в марте составит 339,75 долларов за 1 тысячу кубометров, что примерно на 14 долларов ниже, чем в феврале, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
В феврале республика закупала газ по 354,34 доллара за тысячу кубометров.
"В марте 2024 года закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 339,75 долларов США за тысячу кубометров", - написал Чебан в Telegram-канале.
Он уточнил, что весь объем газа от российского поставщика будет направлен для нужд ООО "Тираспольтрансгаз".
В Молдавии оценили ущерб от отказа от закупки газа у "Газпрома"
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.