https://1prime.ru/20240301/845762121.html
Запад получил свое послание от Путина, пишут СМИ
Запад получил свое послание от Путина, пишут СМИ - 01.03.2024, ПРАЙМ
Запад получил свое послание от Путина, пишут СМИ
Размещение западных войск на Украине ведет к глобальной ядерной войне, сообщает Breitbart. Отмечается, что президент России Владимир Путин в ходе послания... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T09:58+0300
2024-03-01T09:58+0300
2024-03-01T10:00+0300
владимир путин
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Размещение западных войск на Украине ведет к глобальной ядерной войне, сообщает Breitbart. Отмечается, что президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, слабо завуалировав ссылку на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, предупредил, что действия Запада приведут к "трагическим" последствиям.В ходе послания Федеральному собранию в четверг президент Путин заявил, что опасные действия и высказывания Запада во внешней политике, а также возможная отправка военного контингента на Украину грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.Макрон ранее заявлял, что страны ЕС договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий.Читатели Breitbart полагают, что нужно прислушаться к словам российского лидера. Так, LuciusAnnaeusSeneca отметил, что для Путина это не такой уж трудный ход, до половины стран-членов НАТО в Европе, а также США не пошлют войска на Украину. "Но к его предупреждению, безусловно, стоит прислушаться, поскольку вашингтонская мафия будет продолжать попытки раскачивать ситуацию. Пока Байден находится в Белом доме и пока военно-промышленный комплекс продолжает находиться вне всякого контроля, мы будем постоянно бояться Третьей мировой войны", — отметил он.Читатель Augustus, написал, что "у Макрона фермеры, окружившие весь Париж, поливают полицию дерьмом, а он угрожает России", "эти социалистические европридурки просто смешны"."Франция разместит свои войска на Украине и будет их держать там столько, чтобы совершить то, что она умеет делать лучше всего – СДАТЬСЯ!", — написал The Hellion of RebellionПодробнее читайте в материале ИноСМИ>>>
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владимир путин, запад, украина
Владимир Путин, ЗАПАД, УКРАИНА
Запад получил свое послание от Путина, пишут СМИ
Breitbart: по словам Владимира Путина, действия Запада грозят ядерным конфликтом
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ.
Размещение западных войск на Украине ведет к глобальной ядерной войне, сообщает Breitbart
. Отмечается, что президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, слабо завуалировав ссылку на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, предупредил, что действия Запада приведут к "трагическим" последствиям.
В ходе послания Федеральному собранию в четверг президент Путин заявил, что опасные действия и высказывания Запада во внешней политике, а также возможная отправка военного контингента на Украину грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
Макрон ранее заявлял, что страны ЕС договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий.
Читатели Breitbart полагают, что нужно прислушаться к словам российского лидера. Так, LuciusAnnaeusSeneca отметил, что для Путина это не такой уж трудный ход, до половины стран-членов НАТО в Европе, а также США не пошлют войска на Украину.
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"Но к его предупреждению, безусловно, стоит прислушаться, поскольку вашингтонская мафия будет продолжать попытки раскачивать ситуацию. Пока Байден находится в Белом доме и пока военно-промышленный комплекс продолжает находиться вне всякого контроля, мы будем постоянно бояться Третьей мировой войны", — отметил он.
Читатель Augustus, написал, что "у Макрона фермеры, окружившие весь Париж, поливают полицию дерьмом, а он угрожает России", "эти социалистические европридурки просто смешны".
"Франция разместит свои войска на Украине и будет их держать там столько, чтобы совершить то, что она умеет делать лучше всего – СДАТЬСЯ!", — написал The Hellion of Rebellion