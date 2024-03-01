https://1prime.ru/20240301/845762121.html

Запад получил свое послание от Путина, пишут СМИ

Запад получил свое послание от Путина, пишут СМИ - 01.03.2024, ПРАЙМ

Запад получил свое послание от Путина, пишут СМИ

Размещение западных войск на Украине ведет к глобальной ядерной войне, сообщает Breitbart. Отмечается, что президент России Владимир Путин в ходе послания... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T09:58+0300

2024-03-01T09:58+0300

2024-03-01T10:00+0300

владимир путин

запад

украина

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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Размещение западных войск на Украине ведет к глобальной ядерной войне, сообщает Breitbart. Отмечается, что президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, слабо завуалировав ссылку на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, предупредил, что действия Запада приведут к "трагическим" последствиям.В ходе послания Федеральному собранию в четверг президент Путин заявил, что опасные действия и высказывания Запада во внешней политике, а также возможная отправка военного контингента на Украину грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.Макрон ранее заявлял, что страны ЕС договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий.Читатели Breitbart полагают, что нужно прислушаться к словам российского лидера. Так, LuciusAnnaeusSeneca отметил, что для Путина это не такой уж трудный ход, до половины стран-членов НАТО в Европе, а также США не пошлют войска на Украину. "Но к его предупреждению, безусловно, стоит прислушаться, поскольку вашингтонская мафия будет продолжать попытки раскачивать ситуацию. Пока Байден находится в Белом доме и пока военно-промышленный комплекс продолжает находиться вне всякого контроля, мы будем постоянно бояться Третьей мировой войны", — отметил он.Читатель Augustus, написал, что "у Макрона фермеры, окружившие весь Париж, поливают полицию дерьмом, а он угрожает России", "эти социалистические европридурки просто смешны"."Франция разместит свои войска на Украине и будет их держать там столько, чтобы совершить то, что она умеет делать лучше всего – СДАТЬСЯ!", — написал The Hellion of RebellionПодробнее читайте в материале ИноСМИ>>>

https://1prime.ru/20240229/845753800.html

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владимир путин, запад, украина