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"Скрывает недоверие". В ФРГ раскрыли реальную позицию Шольца по Украине
"Скрывает недоверие". В ФРГ раскрыли реальную позицию Шольца по Украине - 01.03.2024, ПРАЙМ
"Скрывает недоверие". В ФРГ раскрыли реальную позицию Шольца по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц скрывает свое недоверие к Украине, объясняя свой отказ от поставок Киеву ракет Taurus техническими нюансами с немецким персоналом... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T10:06+0300
2024-03-01T10:06+0300
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МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц скрывает свое недоверие к Украине, объясняя свой отказ от поставок Киеву ракет Taurus техническими нюансами с немецким персоналом. Такое мнение в материале для издания Focus высказал эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн.По его словам, заявление канцлера, что Taurus могут обслуживать только немецкие специалисты, "не имеет смысла", поскольку эти ракеты стоят на вооружении Южной Кореи и Испании, а украинцев, как считает автор, можно было бы научить самостоятельно пользоваться программным обеспечением для планирования атак без участия Германии.Исходя из этого, Хоффман делает вывод: "Отказ в поставке невозможно объяснить техническими характеристиками крылатых ракет Taurus и их эксплуатацией. Настоящая проблема заключается в отсутствии доверия федерального канцлера к Украине".Как считает эксперт, канцлер боится, что, если украинцы самостоятельно будут планировать атаки, то могут применять Taurus таким образом, который ему "не понравится".Ранее Шольц подтвердил, что Германия воздерживается от поставок на Украину ракет Taurus в связи с тем, что они способны поражать цели "где-нибудь" в Москве. По словам канцлера, чтобы обеспечивать контроля над использованием этих ракет, необходимо отправить в зону конфликта военных бундесвера, а это исключено.Еще ранее Шольц заявлял, что в ФРГ действует принцип, согласно которому, на украинскую землю не ступит нога немецкого солдата, Германия не собирается прямо или косвенно становиться стороной конфликта.
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taurus, украина
Спецоперация на Украине, TAURUS, УКРАИНА
"Скрывает недоверие". В ФРГ раскрыли реальную позицию Шольца по Украине
Focus: Шольц не передает Украине ракеты Taurus, потому что не доверяет украинцам
МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ.
Канцлер Германии Олаф Шольц скрывает свое недоверие к Украине, объясняя свой отказ от поставок Киеву ракет Taurus техническими нюансами с немецким персоналом. Такое мнение в материале для издания Focus
высказал эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн.
По его словам, заявление канцлера, что Taurus могут обслуживать только немецкие специалисты, "не имеет смысла", поскольку эти ракеты стоят на вооружении Южной Кореи и Испании, а украинцев, как считает автор, можно было бы научить самостоятельно пользоваться программным обеспечением для планирования атак без участия Германии.
Исходя из этого, Хоффман делает вывод: "Отказ в поставке невозможно объяснить техническими характеристиками крылатых ракет Taurus и их эксплуатацией. Настоящая проблема заключается в отсутствии доверия федерального канцлера к Украине".
Как считает эксперт, канцлер боится, что, если украинцы самостоятельно будут планировать атаки, то могут применять Taurus таким образом, который ему "не понравится".
В Германии призвали не поставлять Украине ракеты Taurus
Ранее Шольц подтвердил, что Германия воздерживается от поставок на Украину ракет Taurus в связи с тем, что они способны поражать цели "где-нибудь" в Москве. По словам канцлера, чтобы обеспечивать контроля над использованием этих ракет, необходимо отправить в зону конфликта военных бундесвера, а это исключено.
Еще ранее Шольц заявлял, что в ФРГ действует принцип, согласно которому, на украинскую землю не ступит нога немецкого солдата, Германия не собирается прямо или косвенно становиться стороной конфликта.