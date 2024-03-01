https://1prime.ru/20240301/845762541.html

"Скрывает недоверие". В ФРГ раскрыли реальную позицию Шольца по Украине

"Скрывает недоверие". В ФРГ раскрыли реальную позицию Шольца по Украине - 01.03.2024, ПРАЙМ

"Скрывает недоверие". В ФРГ раскрыли реальную позицию Шольца по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц скрывает свое недоверие к Украине, объясняя свой отказ от поставок Киеву ракет Taurus техническими нюансами с немецким персоналом... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T10:06+0300

2024-03-01T10:06+0300

2024-03-01T10:07+0300

спецоперация на украине

taurus

украина

https://1prime.ru/img/84193/81/841938177_0:0:6240:3510_1920x0_80_0_0_0de3553215c96e7f4a4507fc6d365bb4.jpg

МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц скрывает свое недоверие к Украине, объясняя свой отказ от поставок Киеву ракет Taurus техническими нюансами с немецким персоналом. Такое мнение в материале для издания Focus высказал эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн.По его словам, заявление канцлера, что Taurus могут обслуживать только немецкие специалисты, "не имеет смысла", поскольку эти ракеты стоят на вооружении Южной Кореи и Испании, а украинцев, как считает автор, можно было бы научить самостоятельно пользоваться программным обеспечением для планирования атак без участия Германии.Исходя из этого, Хоффман делает вывод: "Отказ в поставке невозможно объяснить техническими характеристиками крылатых ракет Taurus и их эксплуатацией. Настоящая проблема заключается в отсутствии доверия федерального канцлера к Украине".Как считает эксперт, канцлер боится, что, если украинцы самостоятельно будут планировать атаки, то могут применять Taurus таким образом, который ему "не понравится".Ранее Шольц подтвердил, что Германия воздерживается от поставок на Украину ракет Taurus в связи с тем, что они способны поражать цели "где-нибудь" в Москве. По словам канцлера, чтобы обеспечивать контроля над использованием этих ракет, необходимо отправить в зону конфликта военных бундесвера, а это исключено.Еще ранее Шольц заявлял, что в ФРГ действует принцип, согласно которому, на украинскую землю не ступит нога немецкого солдата, Германия не собирается прямо или косвенно становиться стороной конфликта.

https://1prime.ru/20240224/843156367.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

taurus, украина