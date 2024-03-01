https://1prime.ru/20240301/845763382.html
Захарова отреагировала на аудиозапись беседы офицеров бундесвера
Захарова отреагировала на аудиозапись беседы офицеров бундесвера - 01.03.2024, ПРАЙМ
Захарова отреагировала на аудиозапись беседы офицеров бундесвера
Немецкая пресса получила повод доказать свою независимость и задать вопросы главе МИД Германии Анналене Бербок после появления аудиозаписи, где офицеры... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T10:14+0300
2024-03-01T10:14+0300
2024-03-01T10:24+0300
германия
нато
мария захарова
крымский мост
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Немецкая пресса получила повод доказать свою независимость и задать вопросы главе МИД Германии Анналене Бербок после появления аудиозаписи, где офицеры бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту и участие Берлина в конфликте на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее сообщила, что в ее распоряжении есть аудиозапись, где высокопоставленные немецкие офицеры обсуждают удары по Крымскому мосту. Она рассказала, что на 40-минутной аудиозаписи есть упоминание и о военных США и Британии, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". По словам Симоньян, она обратилась с официальным журналистским запросом к министру иностранных дел и послу Германии а также лично к канцлеру Олафу Шольцу."Интересно, что на этот счет думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы. И у нашей прессы есть актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве", — написала Захарова в своем Telegram-канале.В ходе послания Федеральному собранию в четверг президент России Владимир Путин заявил, что опасные действия и высказывания Запада во внешней политике, а также возможная отправка военного контингента на Украину грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.Макрон ранее заявлял, что страны ЕС договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий.
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германия, нато, мария захарова, крымский мост
ГЕРМАНИЯ, НАТО, Мария Захарова, Крымский мост
Захарова отреагировала на аудиозапись беседы офицеров бундесвера
Захарова: у СМИ появился повод задать вопросы по поводу записи беседы офицеров бундесвера
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Немецкая пресса получила повод доказать свою независимость и задать вопросы главе МИД Германии Анналене Бербок после появления аудиозаписи, где офицеры бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту и участие Берлина в конфликте на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее сообщила, что в ее распоряжении есть аудиозапись, где высокопоставленные немецкие офицеры обсуждают удары по Крымскому мосту. Она рассказала, что на 40-минутной аудиозаписи есть упоминание и о военных США и Британии, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". По словам Симоньян, она обратилась с официальным журналистским запросом к министру иностранных дел и послу Германии а также лично к канцлеру Олафу Шольцу.
"Интересно, что на этот счет думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы. И у нашей прессы есть актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
В ходе послания Федеральному собранию в четверг президент России Владимир Путин заявил, что опасные действия и высказывания Запада во внешней политике, а также возможная отправка военного контингента на Украину грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
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Макрон ранее заявлял, что страны ЕС договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий.