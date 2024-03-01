https://1prime.ru/20240301/845768864.html

Рогов сравнил главу Пентагона с одержимым войной маньяком

Рогов сравнил главу Пентагона с одержимым войной маньяком - 01.03.2024, ПРАЙМ

Рогов сравнил главу Пентагона с одержимым войной маньяком

Глава Пентагона Ллойд Остин напоминает одержимого войной и идеей уничтожить мир маньяка, заявил РИА Новости сопредседатель Координационного совета по интеграции | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T10:24+0300

2024-03-01T10:24+0300

2024-03-01T10:52+0300

владимир рогов

ллойд остин

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – ПРАЙМ. Глава Пентагона Ллойд Остин напоминает одержимого войной и идеей уничтожить мир маньяка, заявил РИА Новости сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее в ходе слушаний в палате представителей конгресса США Остин сказал, что поражение Украины ведет к военному столкновению России и НАТО.По словам Рогова, глава Пентагона напиминает одержимого войной и идеей уничтожить мир маньяка. Он также указал, что в западных военных и политических элитах определяютщей повесткой стал конфликт с Россией."Русский солдат уже был после победы в Париже и Берлине, и такое ощущение, что нынешние западные руководители хотят, чтобы наши воины еще побывали в Лондоне и Вашингтоне. Другого объяснения у меня нет, смотря на безумные русофобские действия, которые исходят от западных наднациональных элит", — пояснил Рогов.Политик отметил, что нынешние правящие элиты ведущих стран Запада готовы цепляться за власть даже ценой глобального конфликта, позабыв об инстинкте самосохранения. При этом есть те, кто понимает, что противостояние с Россией никому не принесет ничего хорошего, подчеркнул он.

https://1prime.ru/20240301/845759900.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир рогов, ллойд остин, нато