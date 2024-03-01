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Рогов сравнил главу Пентагона с одержимым войной маньяком
Рогов сравнил главу Пентагона с одержимым войной маньяком - 01.03.2024, ПРАЙМ
Рогов сравнил главу Пентагона с одержимым войной маньяком
Глава Пентагона Ллойд Остин напоминает одержимого войной и идеей уничтожить мир маньяка, заявил РИА Новости сопредседатель Координационного совета по интеграции | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T10:24+0300
2024-03-01T10:24+0300
2024-03-01T10:52+0300
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – ПРАЙМ. Глава Пентагона Ллойд Остин напоминает одержимого войной и идеей уничтожить мир маньяка, заявил РИА Новости сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее в ходе слушаний в палате представителей конгресса США Остин сказал, что поражение Украины ведет к военному столкновению России и НАТО.По словам Рогова, глава Пентагона напиминает одержимого войной и идеей уничтожить мир маньяка. Он также указал, что в западных военных и политических элитах определяютщей повесткой стал конфликт с Россией."Русский солдат уже был после победы в Париже и Берлине, и такое ощущение, что нынешние западные руководители хотят, чтобы наши воины еще побывали в Лондоне и Вашингтоне. Другого объяснения у меня нет, смотря на безумные русофобские действия, которые исходят от западных наднациональных элит", — пояснил Рогов.Политик отметил, что нынешние правящие элиты ведущих стран Запада готовы цепляться за власть даже ценой глобального конфликта, позабыв об инстинкте самосохранения. При этом есть те, кто понимает, что противостояние с Россией никому не принесет ничего хорошего, подчеркнул он.
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владимир рогов, ллойд остин, нато
Владимир Рогов, Ллойд Остин, НАТО
Рогов сравнил главу Пентагона с одержимым войной маньяком
Рогов: Остин напоминает маньяка, который одержим войной и идеей уничтожить мир.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – ПРАЙМ. Глава Пентагона Ллойд Остин напоминает одержимого войной и идеей уничтожить мир маньяка, заявил РИА Новости сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее в ходе слушаний в палате представителей конгресса США Остин сказал, что поражение Украины ведет к военному столкновению России и НАТО.
По словам Рогова, глава Пентагона напиминает одержимого войной и идеей уничтожить мир маньяка. Он также указал, что в западных военных и политических элитах определяютщей повесткой стал конфликт с Россией.
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"Русский солдат уже был после победы в Париже и Берлине, и такое ощущение, что нынешние западные руководители хотят, чтобы наши воины еще побывали в Лондоне и Вашингтоне. Другого объяснения у меня нет, смотря на безумные русофобские действия, которые исходят от западных наднациональных элит", — пояснил Рогов.
Политик отметил, что нынешние правящие элиты ведущих стран Запада готовы цепляться за власть даже ценой глобального конфликта, позабыв об инстинкте самосохранения. При этом есть те, кто понимает, что противостояние с Россией никому не принесет ничего хорошего, подчеркнул он.