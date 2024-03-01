Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рогов сравнил главу Пентагона с одержимым войной маньяком - 01.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240301/845768864.html
Рогов сравнил главу Пентагона с одержимым войной маньяком
Рогов сравнил главу Пентагона с одержимым войной маньяком - 01.03.2024, ПРАЙМ
Рогов сравнил главу Пентагона с одержимым войной маньяком
Глава Пентагона Ллойд Остин напоминает одержимого войной и идеей уничтожить мир маньяка, заявил РИА Новости сопредседатель Координационного совета по интеграции | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T10:24+0300
2024-03-01T10:52+0300
владимир рогов
ллойд остин
нато
https://1prime.ru/img/84125/91/841259183_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_6c062bc26f7ad1bf9efa5ff5234239c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – ПРАЙМ. Глава Пентагона Ллойд Остин напоминает одержимого войной и идеей уничтожить мир маньяка, заявил РИА Новости сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее в ходе слушаний в палате представителей конгресса США Остин сказал, что поражение Украины ведет к военному столкновению России и НАТО.По словам Рогова, глава Пентагона напиминает одержимого войной и идеей уничтожить мир маньяка. Он также указал, что в западных военных и политических элитах определяютщей повесткой стал конфликт с Россией."Русский солдат уже был после победы в Париже и Берлине, и такое ощущение, что нынешние западные руководители хотят, чтобы наши воины еще побывали в Лондоне и Вашингтоне. Другого объяснения у меня нет, смотря на безумные русофобские действия, которые исходят от западных наднациональных элит", — пояснил Рогов.Политик отметил, что нынешние правящие элиты ведущих стран Запада готовы цепляться за власть даже ценой глобального конфликта, позабыв об инстинкте самосохранения. При этом есть те, кто понимает, что противостояние с Россией никому не принесет ничего хорошего, подчеркнул он.
https://1prime.ru/20240301/845759900.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84125/91/841259183_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_6d4a8dd6d72d2f08f8ef04e008475626.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир рогов, ллойд остин, нато
Владимир Рогов, Ллойд Остин, НАТО
10:24 01.03.2024 (обновлено: 10:52 01.03.2024)
 
Рогов сравнил главу Пентагона с одержимым войной маньяком

Рогов: Остин напоминает маньяка, который одержим войной и идеей уничтожить мир.

© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of DefenseМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – ПРАЙМ. Глава Пентагона Ллойд Остин напоминает одержимого войной и идеей уничтожить мир маньяка, заявил РИА Новости сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее в ходе слушаний в палате представителей конгресса США Остин сказал, что поражение Украины ведет к военному столкновению России и НАТО.
По словам Рогова, глава Пентагона напиминает одержимого войной и идеей уничтожить мир маньяка. Он также указал, что в западных военных и политических элитах определяютщей повесткой стал конфликт с Россией.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
Пушков резко отреагировал на слова Остина о войне с Россией
09:07
"Русский солдат уже был после победы в Париже и Берлине, и такое ощущение, что нынешние западные руководители хотят, чтобы наши воины еще побывали в Лондоне и Вашингтоне. Другого объяснения у меня нет, смотря на безумные русофобские действия, которые исходят от западных наднациональных элит", — пояснил Рогов.
Политик отметил, что нынешние правящие элиты ведущих стран Запада готовы цепляться за власть даже ценой глобального конфликта, позабыв об инстинкте самосохранения. При этом есть те, кто понимает, что противостояние с Россией никому не принесет ничего хорошего, подчеркнул он.
 
Владимир РоговЛлойд ОстинНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала