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Ключевая ставка ЦБ будет снижаться "по-женски", заявил Костин - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Ключевая ставка ЦБ будет снижаться "по-женски", заявил Костин
Ключевая ставка ЦБ будет снижаться "по-женски", заявил Костин - 01.03.2024, ПРАЙМ
Ключевая ставка ЦБ будет снижаться "по-женски", заявил Костин
Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что ключевая ставка в России к концу 2024 года снизится до 13%, но будет снижаться аккуратно, по-женски. | 01.03.2024, ПРАЙМ
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ставка банка россии
андрей костин
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что ключевая ставка в России к концу 2024 года снизится до 13%, но будет снижаться аккуратно, по-женски."По мере движения, стабилизации инфляции ставка будет снижаться, мы прогнозируем к концу года порядка 13%. Мы считаем, что со второго полугодия ставка точно должна пойти потихоньку вниз, но аккуратно, по-женски будет снижаться, потихонечку", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Ключевой ставкой называется процентная ставка по основным операциям ЦБ РФ, введенная регулятором в 2013 году. Показатель является основным индикатором российской денежно-кредитной политики.
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ставка банка россии, андрей костин, втб
ставка Банка России, Андрей Костин, ВТБ
10:28 01.03.2024 (обновлено: 10:32 01.03.2024)
 
Ключевая ставка ЦБ будет снижаться "по-женски", заявил Костин

Костин: ставка ЦБ будет снижаться аккуратно, по-женски, до 13 процентов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАндрей Костин,
Андрей Костин,
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что ключевая ставка в России к концу 2024 года снизится до 13%, но будет снижаться аккуратно, по-женски.
"По мере движения, стабилизации инфляции ставка будет снижаться, мы прогнозируем к концу года порядка 13%. Мы считаем, что со второго полугодия ставка точно должна пойти потихоньку вниз, но аккуратно, по-женски будет снижаться, потихонечку", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Ключевой ставкой называется процентная ставка по основным операциям ЦБ РФ, введенная регулятором в 2013 году. Показатель является основным индикатором российской денежно-кредитной политики.
 
ставка Банка РоссииАндрей КостинВТБ
 
 
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