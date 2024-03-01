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Ключевая ставка ЦБ будет снижаться "по-женски", заявил Костин
Ключевая ставка ЦБ будет снижаться "по-женски", заявил Костин - 01.03.2024, ПРАЙМ
Ключевая ставка ЦБ будет снижаться "по-женски", заявил Костин
Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что ключевая ставка в России к концу 2024 года снизится до 13%, но будет снижаться аккуратно, по-женски. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T10:28+0300
2024-03-01T10:28+0300
2024-03-01T10:32+0300
ставка банка россии
андрей костин
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что ключевая ставка в России к концу 2024 года снизится до 13%, но будет снижаться аккуратно, по-женски."По мере движения, стабилизации инфляции ставка будет снижаться, мы прогнозируем к концу года порядка 13%. Мы считаем, что со второго полугодия ставка точно должна пойти потихоньку вниз, но аккуратно, по-женски будет снижаться, потихонечку", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Ключевой ставкой называется процентная ставка по основным операциям ЦБ РФ, введенная регулятором в 2013 году. Показатель является основным индикатором российской денежно-кредитной политики.
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ставка банка россии, андрей костин, втб
ставка Банка России, Андрей Костин, ВТБ
Ключевая ставка ЦБ будет снижаться "по-женски", заявил Костин
Костин: ставка ЦБ будет снижаться аккуратно, по-женски, до 13 процентов
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что ключевая ставка в России к концу 2024 года снизится до 13%, но будет снижаться аккуратно, по-женски.
"По мере движения, стабилизации инфляции ставка будет снижаться, мы прогнозируем к концу года порядка 13%. Мы считаем, что со второго полугодия ставка точно должна пойти потихоньку вниз, но аккуратно, по-женски будет снижаться, потихонечку", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Ключевой ставкой называется процентная ставка по основным операциям ЦБ РФ, введенная регулятором в 2013 году. Показатель является основным индикатором российской денежно-кредитной политики.