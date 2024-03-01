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Япония будет пытаться договориться с Россией в экономике, считают в Совфеде
Япония будет пытаться договориться с Россией в экономике, считают в Совфеде - 01.03.2024, ПРАЙМ
Япония будет пытаться договориться с Россией в экономике, считают в Совфеде
Япония, продолжая доказывать верность Западу и вводя санкции против России, постарается договориться с РФ, поскольку зависит от нее по поставкам энергоресурсов, | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T10:32+0300
2024-03-01T10:32+0300
2024-03-01T10:32+0300
япония
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международная торговля
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Япония, продолжая доказывать верность Западу и вводя санкции против России, постарается договориться с РФ, поскольку зависит от нее по поставкам энергоресурсов, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков. Япония в пятницу объявила о новых санкциях против 12 частных лиц и семи компаний из России, "Тинькофф банка", а также введении экспортных ограничений для 29 российских организаций. "Япония будет демонстрировать европейцам и США, что они с ними, но при этом будет пытаться договориться с Россией. Они очень зависят от РФ в поставках энергоресурсов", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, находясь в одной "команде" с западными странами, Токио будет пытаться какие-то вопросы решать с Россией. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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япония, россия, международная торговля
ЯПОНИЯ, РОССИЯ, международная торговля
Япония будет пытаться договориться с Россией в экономике, считают в Совфеде
Цеков: Япония покажет лояльность Западу, но будет договариваться с Россией в экономике
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Япония, продолжая доказывать верность Западу и вводя санкции против России, постарается договориться с РФ, поскольку зависит от нее по поставкам энергоресурсов, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Япония в пятницу объявила о новых санкциях против 12 частных лиц и семи компаний из России, "Тинькофф банка", а также введении экспортных ограничений для 29 российских организаций.
"Япония будет демонстрировать европейцам и США, что они с ними, но при этом будет пытаться договориться с Россией. Они очень зависят от РФ в поставках энергоресурсов", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, находясь в одной "команде" с западными странами, Токио будет пытаться какие-то вопросы решать с Россией.
Япония запретила поставки в Россию еще пяти категорий товаров
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.