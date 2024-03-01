https://1prime.ru/20240301/845770105.html
В НАТО оценили вероятность применения Россией ядерного оружия
В НАТО оценили вероятность применения Россией ядерного оружия - 01.03.2024, ПРАЙМ
В НАТО оценили вероятность применения Россией ядерного оружия
Североатлантический альянс не видит неминуемой угрозы применения Москвой ядерного оружия, заявил интервью испанскому изданию Pais заместитель генсека альянса... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T10:44+0300
2024-03-01T10:44+0300
2024-03-01T10:57+0300
нато
ядерное оружие
россия
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Североатлантический альянс не видит неминуемой угрозы применения Москвой ядерного оружия, заявил интервью испанскому изданию Pais заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ."Мы не видим никакой неминуемой угрозы того, что Россия применит это (ядерное — ред.) оружие", — сказал он.Вместе с тем, он считает, что заявления российских властей "сами по себе очень опасны, поскольку подрывают доверие". Ранее официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявлял, что в Вашингтоне не видят признаков того, что Москва готовится применить ядерное оружие.В четверг, 29 февраля, президент России владимир путин огласил послание Федсобранию. Глава государства напомнил, что действия и заявления лидеров западных стран грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. При этом Путин назвал бредом заявления о том, что Россия якобы планирует напасть на Европу. Кроме того, президент подчеркнул, что Запад в случае интервенции на Украину столкнется с трагичными последствиями.
https://1prime.ru/20240301/845768864.html
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нато, ядерное оружие, россия
НАТО, ядерное оружие, РОССИЯ
В НАТО оценили вероятность применения Россией ядерного оружия
Замгенсека альянса Джоанэ: НАТО не видит угрозы применения ядерного оружия со стороны РФ
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Североатлантический альянс не видит неминуемой угрозы применения Москвой ядерного оружия, заявил интервью испанскому изданию Pais заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ.
"Мы не видим никакой неминуемой угрозы того, что Россия применит это (ядерное — ред.) оружие", — сказал он.
Вместе с тем, он считает, что заявления российских властей "сами по себе очень опасны, поскольку подрывают доверие".
Ранее официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявлял, что в Вашингтоне не видят признаков того, что Москва готовится применить ядерное оружие.
Рогов сравнил главу Пентагона с одержимым войной маньяком
В четверг, 29 февраля, президент России владимир путин огласил послание Федсобранию. Глава государства напомнил, что действия и заявления лидеров западных стран грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. При этом Путин назвал бредом заявления о том, что Россия якобы планирует напасть на Европу. Кроме того, президент подчеркнул, что Запад в случае интервенции на Украину столкнется с трагичными последствиями.