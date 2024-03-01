https://1prime.ru/20240301/845771222.html

Костин заявил о неизбежности краха американской финсистемы

Костин заявил о неизбежности краха американской финсистемы - 01.03.2024, ПРАЙМ

Костин заявил о неизбежности краха американской финсистемы

Крах финансовой системы США неизбежен при том уровне госдолга, что сейчас есть у страны, при этом он наступит быстрее, если инвесторы из разных стран начнут... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T11:05+0300

2024-03-01T11:05+0300

2024-03-01T11:05+0300

сша

финансовая система

андрей костин

https://1prime.ru/img/84105/31/841053182_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e8a7a8b2459147ec329c2848352a7aac.jpg

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Крах финансовой системы США неизбежен при том уровне госдолга, что сейчас есть у страны, при этом он наступит быстрее, если инвесторы из разных стран начнут выводить свои активы из Америки, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "Вообще очень важно, что доверие к западной (финансовой - ред.) системе подорвано. Знаете, если сегодня это происходит, если сегодня Китай и арабские страны даже выведут просто свои средства из Америки, из американских казначейских бумаг, ... то крах американской финансовой системы будет значительно быстрее. ... Все равно он когда-нибудь состоится при таком госдолге", - сказал Костин в интервью телеканалу "Россия 24". Он добавил, что если не будет такой поддержки со стороны стран, которые держат деньги или инвестиции в экономике США, то "американская экономика будет совсем по-другому выглядеть", как и мировой финансовый рынок. "Вот бы туда (министра финансов РФ - ред.) Силуанова нашего. Они поправили бы за несколько лет бы свой бюджет и вошли бы в рамки. Но они этого не делают, не могут сделать. Поэтому крах обязательно когда-нибудь наступит", - заключил Костин. Госдолг США сейчас превышает 34 триллиона долларов. В июне прошлого года конгресс принял решение приостановить до января 2025 года действие потолка госдолга, заручившись согласием обеих партий начать снижать расходы.

https://1prime.ru/20240129/842919105.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, финансовая система, андрей костин