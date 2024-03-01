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Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве

Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве - 01.03.2024, ПРАЙМ

Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве

Стоимость самой дорогой в настоящее время квартиры в центре Москвы со сдачей в этом году на первичном рынке составила два миллиарда рублей. Об этом "Ленте.ру"... | 01.03.2024, ПРАЙМ

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россия

москва

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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Стоимость самой дорогой в настоящее время квартиры в центре Москвы со сдачей в этом году на первичном рынке составила два миллиарда рублей. Об этом "Ленте.ру" сообщили эксперты компании Skolkovo Realty.По их словам, за указанную сумму покупатель сможет приобрести апартаменты площадью почти в 900 квадратных метров. Данный лот находится в районе Якиманка возле станции метрополитена "Октябрьская".Эксперты пояснили, что всего по состоянию на февраль на "первичке" Центрального административного округа Москвы для покупки доступны 799 квартир и апартаментов со сдачей в 2024 году. Они также отметили, что за месяц объем предложения резко сократился на 18,1% (на 176 объектов). При этом самое сильное падение показателя наблюдалось в Красносельском районе — минус 73,8% (на 96 лотов). В настоящее время на продажу в этой локации выставлены лишь 34 квартиры со сдачей в текущем году.

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