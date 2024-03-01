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Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве
Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве - 01.03.2024, ПРАЙМ
Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве
Стоимость самой дорогой в настоящее время квартиры в центре Москвы со сдачей в этом году на первичном рынке составила два миллиарда рублей. Об этом "Ленте.ру"... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T11:11+0300
2024-03-01T11:12+0300
россия
москва
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Стоимость самой дорогой в настоящее время квартиры в центре Москвы со сдачей в этом году на первичном рынке составила два миллиарда рублей. Об этом "Ленте.ру" сообщили эксперты компании Skolkovo Realty.По их словам, за указанную сумму покупатель сможет приобрести апартаменты площадью почти в 900 квадратных метров. Данный лот находится в районе Якиманка возле станции метрополитена "Октябрьская".Эксперты пояснили, что всего по состоянию на февраль на "первичке" Центрального административного округа Москвы для покупки доступны 799 квартир и апартаментов со сдачей в 2024 году. Они также отметили, что за месяц объем предложения резко сократился на 18,1% (на 176 объектов). При этом самое сильное падение показателя наблюдалось в Красносельском районе — минус 73,8% (на 96 лотов). В настоящее время на продажу в этой локации выставлены лишь 34 квартиры со сдачей в текущем году.
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москва
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россия, москва
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11:11 01.03.2024 (обновлено: 11:12 01.03.2024)
 
Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве

"Лента.ру": стоимость самой дорогой квартиры в Москве составляет два миллиарда рублей

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Стоимость самой дорогой в настоящее время квартиры в центре Москвы со сдачей в этом году на первичном рынке составила два миллиарда рублей. Об этом "Ленте.ру" сообщили эксперты компании Skolkovo Realty.
По их словам, за указанную сумму покупатель сможет приобрести апартаменты площадью почти в 900 квадратных метров. Данный лот находится в районе Якиманка возле станции метрополитена "Октябрьская".
Коттеджный поселок - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2024
В России упал спрос на загородную недвижимость
7 февраля, 10:01
Эксперты пояснили, что всего по состоянию на февраль на "первичке" Центрального административного округа Москвы для покупки доступны 799 квартир и апартаментов со сдачей в 2024 году. Они также отметили, что за месяц объем предложения резко сократился на 18,1% (на 176 объектов). При этом самое сильное падение показателя наблюдалось в Красносельском районе — минус 73,8% (на 96 лотов). В настоящее время на продажу в этой локации выставлены лишь 34 квартиры со сдачей в текущем году.
 
РОССИЯМОСКВА
 
 
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