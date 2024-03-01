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Что происходит с коллективом, когда сотрудники каждый день благодарят друг друга: рассказывает ГК Альфа-Лизинг

Что происходит с коллективом, когда сотрудники каждый день благодарят друг друга: рассказывает ГК Альфа-Лизинг - 01.03.2024, ПРАЙМ

Что происходит с коллективом, когда сотрудники каждый день благодарят друг друга: рассказывает ГК Альфа-Лизинг

| 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T11:12+0300

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В ГК Альфа-Лизинг подвели итоги мотивационной программы "Спасибо". По итогам прошлого года число благодарностей на корпоративном портале увеличилось в 1,5 раза относительно 2022 и составило 5 487, а за два месяца 2024 года уже достигло отметки 2100.Программа "Спасибо" – это проект, в рамках которого можно оставить благодарность сотрудникам и командам на корпоративном портале. Основная цель проекта – повысить уровень доверия в коллективе и вдохновить сотрудников на большие цели.Программа стартовала в 2019 году и с тех пор регулярно улучшается, и расширяет функционал. Поблагодарить коллег можно в любой момент, а несколько раз в год самые отзывчивые получают подарки и фирменный мерч за самое большое число отметок. В 2023 году на портале можно выразить благодарность не только сотрудникам, но и отделу. Таким образом, общее количество "спасибо" составило 5 487, что на 57% больше, чем в 2022 году (3 498). В среднем, это 22 благодарности в день. В феврале 2024 года в честь международного дня благодарности сотрудникам вручили сертификаты на маркетплейсы и беспроводные зарядные устройства за самое большое количество отметок. К концу февраля на портале уже насчитывается 2100 "Спасибо".Основные ценности ГК Альфа-Лизинг: "Клиент", "Результат" и "Команда". Когда сотрудники отправляют коллеге благодарность, они выбирают одну из этих категорий, в которой получатель проявил себя. "Клиент" – это благодарность за клиентоориентированность, "Результат" – за высокое качество работы и развитие профессиональных навыков, а "Команда" – это благодарность коллегам за поддержку в решении профессиональных вопросов.Благодарности могут быть любые, в том числе самые необычные и креативные: "спасибо за то, что мы – банда", "спасибо, что отвечаешь на мои глупые вопросы", "спасибо, в декабре я бы без тебя не выжила".Сами сотрудники отмечают, что слова благодарности помогают им почувствовать себя значимыми и дают прилив сил на эффективную работу."Благодарить коллег необходимо. Так, они получают заряд мотивации для того, чтобы профессионально расти и уверенно двигаться к достижению результатов, — отметила Анна Шаманина, специалист по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям ГК Альфа-Лизинг. — Коллегам важно получать от команды подтверждение ценности их вклада. Это повышает самооценку и усиливает командное взаимодействие. В таком коллективе есть желание профессионально расти и ставить больше амбициозных целей. Это хорошо и для компании, и для клиентов. Поэтому мы улучшаем программу "Спасибо" и вкладываемся в развитие культуры благодарности".

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пресс-релизы, рынок труда