Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Что происходит с коллективом, когда сотрудники каждый день благодарят друг друга: рассказывает ГК Альфа-Лизинг - 01.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240301/845771847.html
Что происходит с коллективом, когда сотрудники каждый день благодарят друг друга: рассказывает ГК Альфа-Лизинг
Что происходит с коллективом, когда сотрудники каждый день благодарят друг друга: рассказывает ГК Альфа-Лизинг - 01.03.2024, ПРАЙМ
Что происходит с коллективом, когда сотрудники каждый день благодарят друг друга: рассказывает ГК Альфа-Лизинг
| 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T11:12+0300
2024-03-01T11:14+0300
пресс-релизы
рынок труда
https://1prime.ru/img/07e8/03/01/845771370_0:0:809:455_1920x0_80_0_0_2e3493a6315f278e563efa3e99d7eb64.jpg
В ГК Альфа-Лизинг подвели итоги мотивационной программы "Спасибо". По итогам прошлого года число благодарностей на корпоративном портале увеличилось в 1,5 раза относительно 2022 и составило 5 487, а за два месяца 2024 года уже достигло отметки 2100.Программа "Спасибо" – это проект, в рамках которого можно оставить благодарность сотрудникам и командам на корпоративном портале. Основная цель проекта – повысить уровень доверия в коллективе и вдохновить сотрудников на большие цели.Программа стартовала в 2019 году и с тех пор регулярно улучшается, и расширяет функционал. Поблагодарить коллег можно в любой момент, а несколько раз в год самые отзывчивые получают подарки и фирменный мерч за самое большое число отметок. В 2023 году на портале можно выразить благодарность не только сотрудникам, но и отделу. Таким образом, общее количество "спасибо" составило 5 487, что на 57% больше, чем в 2022 году (3 498). В среднем, это 22 благодарности в день. В феврале 2024 года в честь международного дня благодарности сотрудникам вручили сертификаты на маркетплейсы и беспроводные зарядные устройства за самое большое количество отметок. К концу февраля на портале уже насчитывается 2100 "Спасибо".Основные ценности ГК Альфа-Лизинг: "Клиент", "Результат" и "Команда". Когда сотрудники отправляют коллеге благодарность, они выбирают одну из этих категорий, в которой получатель проявил себя. "Клиент" – это благодарность за клиентоориентированность, "Результат" – за высокое качество работы и развитие профессиональных навыков, а "Команда" – это благодарность коллегам за поддержку в решении профессиональных вопросов.Благодарности могут быть любые, в том числе самые необычные и креативные: "спасибо за то, что мы – банда", "спасибо, что отвечаешь на мои глупые вопросы", "спасибо, в декабре я бы без тебя не выжила".Сами сотрудники отмечают, что слова благодарности помогают им почувствовать себя значимыми и дают прилив сил на эффективную работу."Благодарить коллег необходимо. Так, они получают заряд мотивации для того, чтобы профессионально расти и уверенно двигаться к достижению результатов, — отметила Анна Шаманина, специалист по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям ГК Альфа-Лизинг. — Коллегам важно получать от команды подтверждение ценности их вклада. Это повышает самооценку и усиливает командное взаимодействие. В таком коллективе есть желание профессионально расти и ставить больше амбициозных целей. Это хорошо и для компании, и для клиентов. Поэтому мы улучшаем программу "Спасибо" и вкладываемся в развитие культуры благодарности".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/07e8/03/01/845771370_0:0:809:607_1920x0_80_0_0_f100c941dd5e6c6a26c8c743d44a8ebd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пресс-релизы, рынок труда
Пресс-релизы, рынок труда
11:12 01.03.2024 (обновлено: 11:14 01.03.2024)

Что происходит с коллективом, когда сотрудники каждый день благодарят друг друга: рассказывает ГК Альфа-Лизинг

© ГК Альфа-ЛизингЧто происходит с коллективом, когда сотрудники каждый день благодарят друг друга: рассказывает ГК Альфа-Лизинг
Что происходит с коллективом, когда сотрудники каждый день благодарят друг друга: рассказывает ГК Альфа-Лизинг
© ГК Альфа-Лизинг
Читать Прайм в
Дзен Telegram
В ГК Альфа-Лизинг подвели итоги мотивационной программы "Спасибо". По итогам прошлого года число благодарностей на корпоративном портале увеличилось в 1,5 раза относительно 2022 и составило 5 487, а за два месяца 2024 года уже достигло отметки 2100.
Программа "Спасибо" – это проект, в рамках которого можно оставить благодарность сотрудникам и командам на корпоративном портале. Основная цель проекта – повысить уровень доверия в коллективе и вдохновить сотрудников на большие цели.
Программа стартовала в 2019 году и с тех пор регулярно улучшается, и расширяет функционал. Поблагодарить коллег можно в любой момент, а несколько раз в год самые отзывчивые получают подарки и фирменный мерч за самое большое число отметок. В 2023 году на портале можно выразить благодарность не только сотрудникам, но и отделу. Таким образом, общее количество "спасибо" составило 5 487, что на 57% больше, чем в 2022 году (3 498). В среднем, это 22 благодарности в день. В феврале 2024 года в честь международного дня благодарности сотрудникам вручили сертификаты на маркетплейсы и беспроводные зарядные устройства за самое большое количество отметок. К концу февраля на портале уже насчитывается 2100 "Спасибо".
Основные ценности ГК Альфа-Лизинг: "Клиент", "Результат" и "Команда". Когда сотрудники отправляют коллеге благодарность, они выбирают одну из этих категорий, в которой получатель проявил себя. "Клиент" – это благодарность за клиентоориентированность, "Результат" – за высокое качество работы и развитие профессиональных навыков, а "Команда" – это благодарность коллегам за поддержку в решении профессиональных вопросов.
Благодарности могут быть любые, в том числе самые необычные и креативные: "спасибо за то, что мы – банда", "спасибо, что отвечаешь на мои глупые вопросы", "спасибо, в декабре я бы без тебя не выжила".
Сами сотрудники отмечают, что слова благодарности помогают им почувствовать себя значимыми и дают прилив сил на эффективную работу.
"Благодарить коллег необходимо. Так, они получают заряд мотивации для того, чтобы профессионально расти и уверенно двигаться к достижению результатов, — отметила Анна Шаманина, специалист по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям ГК Альфа-Лизинг. — Коллегам важно получать от команды подтверждение ценности их вклада. Это повышает самооценку и усиливает командное взаимодействие. В таком коллективе есть желание профессионально расти и ставить больше амбициозных целей. Это хорошо и для компании, и для клиентов. Поэтому мы улучшаем программу "Спасибо" и вкладываемся в развитие культуры благодарности".
Источник: ГК Альфа-Лизинг

Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.

Подробнее
 
Пресс-релизырынок труда
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала