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Костин назвал ожидаемую прибыль ВТБ к 2026 году

Костин назвал ожидаемую прибыль ВТБ к 2026 году - 01.03.2024, ПРАЙМ

Костин назвал ожидаемую прибыль ВТБ к 2026 году

Чистая прибыль ВТБ к 2026 году вырастет примерно до 650 миллиардов рублей, заявил глава банка Андрей Костин. | 01.03.2024, ПРАЙМ

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втб

прибыль

андрей костин

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль ВТБ к 2026 году вырастет примерно до 650 миллиардов рублей, заявил глава банка Андрей Костин."Мы наметили достаточно амбициозные целевые показатели в плане финансовых результатов: к 2026 году мы планируем, что наша прибыль вырастет до порядка 650 миллиардов рублей", - сказал он, выступая на презентации стратегии развития ВТБ на 2024-2026 годы.Костин добавил, что доля банка по активам будет не менее 18%, а во внешнеэкономической деятельности - не менее 15%.Группа ВТБ по итогам 2023 года получила рекордную чистую прибыль по МСФО в 432,2 миллиарда рублей против убытка годом ранее. При этом по РСБУ прибыль банка составила 241,5 миллиарда рублей.

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втб, прибыль, андрей костин