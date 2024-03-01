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Костин назвал ожидаемую прибыль ВТБ к 2026 году
Костин назвал ожидаемую прибыль ВТБ к 2026 году - 01.03.2024, ПРАЙМ
Костин назвал ожидаемую прибыль ВТБ к 2026 году
Чистая прибыль ВТБ к 2026 году вырастет примерно до 650 миллиардов рублей, заявил глава банка Андрей Костин. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T11:14+0300
2024-03-01T11:14+0300
2024-03-01T11:25+0300
втб
прибыль
андрей костин
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль ВТБ к 2026 году вырастет примерно до 650 миллиардов рублей, заявил глава банка Андрей Костин."Мы наметили достаточно амбициозные целевые показатели в плане финансовых результатов: к 2026 году мы планируем, что наша прибыль вырастет до порядка 650 миллиардов рублей", - сказал он, выступая на презентации стратегии развития ВТБ на 2024-2026 годы.Костин добавил, что доля банка по активам будет не менее 18%, а во внешнеэкономической деятельности - не менее 15%.Группа ВТБ по итогам 2023 года получила рекордную чистую прибыль по МСФО в 432,2 миллиарда рублей против убытка годом ранее. При этом по РСБУ прибыль банка составила 241,5 миллиарда рублей.
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втб, прибыль, андрей костин
ВТБ, прибыль, Андрей Костин
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль ВТБ к 2026 году вырастет примерно до 650 миллиардов рублей, заявил глава банка Андрей Костин.
"Мы наметили достаточно амбициозные целевые показатели в плане финансовых результатов: к 2026 году мы планируем, что наша прибыль вырастет до порядка 650 миллиардов рублей", - сказал он, выступая на презентации стратегии развития ВТБ на 2024-2026 годы.
Костин добавил, что доля банка по активам будет не менее 18%, а во внешнеэкономической деятельности - не менее 15%.
Группа ВТБ по итогам 2023 года получила рекордную чистую прибыль по МСФО в 432,2 миллиарда рублей против убытка годом ранее. При этом по РСБУ прибыль банка составила 241,5 миллиарда рублей.