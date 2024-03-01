https://1prime.ru/20240301/845773279.html

Французы не будут умирать за Украину, заявил МИД страны

Французы не будут умирать за Украину, заявил МИД страны - 01.03.2024, ПРАЙМ

Французы не будут умирать за Украину, заявил МИД страны

Французы не станут умирать за украину, Париж не пошлет войска в зону СВО, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T11:25+0300

2024-03-01T11:25+0300

2024-03-01T11:25+0300

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ПАРИЖ, 1 мар - ПРАЙМ. Французы не станут умирать за украину, Париж не пошлет войска в зону СВО, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий."Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно помешать России победить, не ведя войну с Россией", - сказал он в эфире радиостанции France Inter.При этом глава французского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в рамках этих установок Париж может выполнить сказанное Макроном.

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