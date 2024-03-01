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Медведчук обвинил Зеленского в превращении украинцев в натовских рабов - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Медведчук обвинил Зеленского в превращении украинцев в натовских рабов
Медведчук обвинил Зеленского в превращении украинцев в натовских рабов - 01.03.2024, ПРАЙМ
Медведчук обвинил Зеленского в превращении украинцев в натовских рабов
Прикрываясь словами о борьбе за независимость Владимир Зеленский превратил жителей Украины в рабов НАТО, заявил оппозиционный украинский политик, председатель... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T11:26+0300
2024-03-01T12:06+0300
украина
нато
владимир зеленский
спецоперация на украине
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Прикрываясь словами о борьбе за независимость Владимир Зеленский превратил жителей Украины в рабов НАТО, заявил оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.Он напомнил, что голосуя за Зеленского в 2019 году, украинские граждане рассчитывали на мирное разрешение конфликта, но тот не сдержал свои предвыборные обещания, так как струсил.По мнению Медведчука, для изменения курса и вывода страны из конфликта требовалось вступить в противоборство с партией войны, которая за годы конфликта окрепла и представляла реальную опасность. "Но Зеленский, обладая всей полнотой президентской власти, включая государственные ресурсы, испугался это сделать", — написал он в своей статье. Медведчук считает, что Зеленский мог "встать на сторону закона и подвергнуть себя опасности в столкновении с партией войны и радикалами", но перешел на сторону беззакония и, отказавшись от Минских соглашений, запустил часовой механизм взрыва войны.Украинский политик подчеркнул, что у зеленского еще тогла не было средств на ведение конфликта, он рассчитывал на помощь западных стран.Он также выразил мнение, что Зеленский, якобы отстаивая независимость Украины, отдал ее Западу, а украинцев сделала рабами НАТО, которые должны умереть за интересы Альянса. "Смысл современного украинского нацизма в том, чтобы довести граждан Украины до животного состояния и натравить на русских и Россию. То есть не сберечь их, а сжечь в огне войны. Гитлер не раз подчеркивал, что, если нация хочет жить, она должна воевать с соседями. Эту нацистскую ложь сегодня внедряет в жизнь Зеленский", — заключил Медведчук.
https://1prime.ru/20240301/845771976.html
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украина, нато, владимир зеленский
УКРАИНА, НАТО, Владимир Зеленский, Спецоперация на Украине
11:26 01.03.2024 (обновлено: 12:06 01.03.2024)
 
Медведчук обвинил Зеленского в превращении украинцев в натовских рабов

Медведчук заявил, что Зеленский превратил жителей Украины в рабов НАТО

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Прикрываясь словами о борьбе за независимость Владимир Зеленский превратил жителей Украины в рабов НАТО, заявил оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Он напомнил, что голосуя за Зеленского в 2019 году, украинские граждане рассчитывали на мирное разрешение конфликта, но тот не сдержал свои предвыборные обещания, так как струсил.
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По мнению Медведчука, для изменения курса и вывода страны из конфликта требовалось вступить в противоборство с партией войны, которая за годы конфликта окрепла и представляла реальную опасность.
"Но Зеленский, обладая всей полнотой президентской власти, включая государственные ресурсы, испугался это сделать", — написал он в своей статье.
Медведчук считает, что Зеленский мог "встать на сторону закона и подвергнуть себя опасности в столкновении с партией войны и радикалами", но перешел на сторону беззакония и, отказавшись от Минских соглашений, запустил часовой механизм взрыва войны.
Украинский политик подчеркнул, что у зеленского еще тогла не было средств на ведение конфликта, он рассчитывал на помощь западных стран.
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Он также выразил мнение, что Зеленский, якобы отстаивая независимость Украины, отдал ее Западу, а украинцев сделала рабами НАТО, которые должны умереть за интересы Альянса.
"Смысл современного украинского нацизма в том, чтобы довести граждан Украины до животного состояния и натравить на русских и Россию. То есть не сберечь их, а сжечь в огне войны. Гитлер не раз подчеркивал, что, если нация хочет жить, она должна воевать с соседями. Эту нацистскую ложь сегодня внедряет в жизнь Зеленский", — заключил Медведчук.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАНАТОВладимир Зеленский
 
 
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