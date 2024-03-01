https://1prime.ru/20240301/845773766.html

Медведчук обвинил Зеленского в превращении украинцев в натовских рабов

Медведчук обвинил Зеленского в превращении украинцев в натовских рабов - 01.03.2024, ПРАЙМ

Медведчук обвинил Зеленского в превращении украинцев в натовских рабов

Прикрываясь словами о борьбе за независимость Владимир Зеленский превратил жителей Украины в рабов НАТО, заявил оппозиционный украинский политик, председатель... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T11:26+0300

2024-03-01T11:26+0300

2024-03-01T12:06+0300

украина

нато

владимир зеленский

спецоперация на украине

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Прикрываясь словами о борьбе за независимость Владимир Зеленский превратил жителей Украины в рабов НАТО, заявил оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.Он напомнил, что голосуя за Зеленского в 2019 году, украинские граждане рассчитывали на мирное разрешение конфликта, но тот не сдержал свои предвыборные обещания, так как струсил.По мнению Медведчука, для изменения курса и вывода страны из конфликта требовалось вступить в противоборство с партией войны, которая за годы конфликта окрепла и представляла реальную опасность. "Но Зеленский, обладая всей полнотой президентской власти, включая государственные ресурсы, испугался это сделать", — написал он в своей статье. Медведчук считает, что Зеленский мог "встать на сторону закона и подвергнуть себя опасности в столкновении с партией войны и радикалами", но перешел на сторону беззакония и, отказавшись от Минских соглашений, запустил часовой механизм взрыва войны.Украинский политик подчеркнул, что у зеленского еще тогла не было средств на ведение конфликта, он рассчитывал на помощь западных стран.Он также выразил мнение, что Зеленский, якобы отстаивая независимость Украины, отдал ее Западу, а украинцев сделала рабами НАТО, которые должны умереть за интересы Альянса. "Смысл современного украинского нацизма в том, чтобы довести граждан Украины до животного состояния и натравить на русских и Россию. То есть не сберечь их, а сжечь в огне войны. Гитлер не раз подчеркивал, что, если нация хочет жить, она должна воевать с соседями. Эту нацистскую ложь сегодня внедряет в жизнь Зеленский", — заключил Медведчук.

https://1prime.ru/20240301/845771976.html

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украина, нато, владимир зеленский