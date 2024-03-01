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Финляндия закупит у США авиабомбы для истребителя F-35

Финляндия закупит у США авиабомбы для истребителя F-35 - 01.03.2024, ПРАЙМ

Финляндия закупит у США авиабомбы для истребителя F-35

Финляндия до 2030 года будет получать у США боеприпасы для истребителя F-35, общая стоимость закупок составит 96 миллионов долларов, заявило финское... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T11:42+0300

2024-03-01T11:42+0300

2024-03-01T11:42+0300

вооружения

финляндия

сша

боеприпасы

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Финляндия до 2030 года будет получать у США боеприпасы для истребителя F-35, общая стоимость закупок составит 96 миллионов долларов, заявило финское Министерство обороны."Министр обороны Антти Хяккянен уполномочил Силы обороны подписать контракт с США на поставку боеприпасов JDAM и SDB I для многоцелевого истребителя F-35", - говорится в сообщении.Отмечается, что закупка также включает в себя подвесные приспособления, в частности, балочные держатели BRU-61, учебные материалы, руководства, запасные части, услуги транспортировки, а также услуги по обучению и поддержке. Общая сумма затрат составит 96 миллионов долларов.Как подчеркивают в Минобороны Финляндии, поставки будут осуществляться с 2024 по 2030 год.F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей "пятого поколения", разработанное корпорацией Lockheed Martin.

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финляндия, сша, боеприпасы