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Костин выразил уверенность в зеркальном ответе России на изъятие ее активов

Костин выразил уверенность в зеркальном ответе России на изъятие ее активов - 01.03.2024, ПРАЙМ

Костин выразил уверенность в зеркальном ответе России на изъятие ее активов

Россия применит зеркальные меры, если Запад конфискует заблокированные российские активы, такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T11:49+0300

2024-03-01T11:49+0300

2024-03-01T11:49+0300

россия

андрей костин

запад

замороженные российские активы

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Россия применит зеркальные меры, если Запад конфискует заблокированные российские активы, такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 24". "Может быть, у нас в правительстве иногда слишком об этом скромно говорят, я человек не обремененный властью реальной, поэтому я уверен - ответ будет с нашей стороны абсолютно адекватный, потому что по сообщениям Центрального банка, Минфина, у нас залоговой стоимости западных инвесторов, частных, кстати, не меньше, чем средств, которые у нас заблокированы у Центрального банка", - сказал он. "Поэтому, если только Запад эти деньги конфискует, немедленно последует конфискация вот этих инвестиций, фондов, разных западных банков, которые находятся здесь.... Поэтому абсолютно будет зеркальное решение, я уверен, быстрое решение, и не должно быть никаких сомнений", - добавил Костин.

запад

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