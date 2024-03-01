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Костин выразил уверенность в зеркальном ответе России на изъятие ее активов - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Костин выразил уверенность в зеркальном ответе России на изъятие ее активов
Костин выразил уверенность в зеркальном ответе России на изъятие ее активов - 01.03.2024, ПРАЙМ
Костин выразил уверенность в зеркальном ответе России на изъятие ее активов
Россия применит зеркальные меры, если Запад конфискует заблокированные российские активы, такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T11:49+0300
2024-03-01T11:49+0300
россия
андрей костин
запад
замороженные российские активы
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Россия применит зеркальные меры, если Запад конфискует заблокированные российские активы, такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 24". "Может быть, у нас в правительстве иногда слишком об этом скромно говорят, я человек не обремененный властью реальной, поэтому я уверен - ответ будет с нашей стороны абсолютно адекватный, потому что по сообщениям Центрального банка, Минфина, у нас залоговой стоимости западных инвесторов, частных, кстати, не меньше, чем средств, которые у нас заблокированы у Центрального банка", - сказал он. "Поэтому, если только Запад эти деньги конфискует, немедленно последует конфискация вот этих инвестиций, фондов, разных западных банков, которые находятся здесь.... Поэтому абсолютно будет зеркальное решение, я уверен, быстрое решение, и не должно быть никаких сомнений", - добавил Костин.
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россия, андрей костин, запад, замороженные российские активы
РОССИЯ, Андрей Костин, ЗАПАД, замороженные российские активы
11:49 01.03.2024
 
Костин выразил уверенность в зеркальном ответе России на изъятие ее активов

Костин: в случае конфискации российских активов на Западе ответ будет зеркальным

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк%Андрей Костин
%Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Россия применит зеркальные меры, если Запад конфискует заблокированные российские активы, такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Может быть, у нас в правительстве иногда слишком об этом скромно говорят, я человек не обремененный властью реальной, поэтому я уверен - ответ будет с нашей стороны абсолютно адекватный, потому что по сообщениям Центрального банка, Минфина, у нас залоговой стоимости западных инвесторов, частных, кстати, не меньше, чем средств, которые у нас заблокированы у Центрального банка", - сказал он.
"Поэтому, если только Запад эти деньги конфискует, немедленно последует конфискация вот этих инвестиций, фондов, разных западных банков, которые находятся здесь.... Поэтому абсолютно будет зеркальное решение, я уверен, быстрое решение, и не должно быть никаких сомнений", - добавил Костин.
 
РОССИЯАндрей КостинЗАПАДзамороженные российские активы
 
 
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