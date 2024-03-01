https://1prime.ru/20240301/845776175.html

В Молдавии считают, что Россия блокирует европейский путь страны

В Молдавии считают, что Россия блокирует европейский путь страны - 01.03.2024, ПРАЙМ

В Молдавии считают, что Россия блокирует европейский путь страны

Москва намеревается помешать вступлению Кишенева в ЕС, заявила в эфире телеканала Jurnal TV президент Молдавии Майя Санду. При этом она не пояснила в чем, на ее | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T11:53+0300

2024-03-01T11:53+0300

2024-03-01T11:53+0300

майя санду

молдавия

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КИШИНЕВ, 1 мар - ПРАЙМ. Москва намеревается помешать вступлению Кишенева в ЕС, заявила в эфире телеканала Jurnal TV президент Молдавии Майя Санду. При этом она не пояснила в чем, на ее взгляд, это выражается."Мы не можем терять время, мы уже упускали поезда, поскольку мы должны были стать членом ЕС вместе с Румынией, балканскими странами. Тогда сегодня все было бы иначе, мы чувствовали бы себя безопаснее. Кремль хочет нам помешать, держать нас в серой зоне, чтобы нам было страшно участвовать в евроинтеграции. Россия хочет заблокировать европейский путь Молдавии", — сказала она.Санду считает, что Москва "сохраняет недружественное отношение" к Молдавии, хотя Кишинев был бы не против сотрудничать."Мы не против россиян... у нас нет чего-то против них. Мы хотим, чтобы Россия уважала Молдавию, уважала граждан, уважала выбор граждан. Мы демократическая страна, здесь люди избирают, да, надо еще укрепить демократию, но люди решают, что делать и куда идти, с кем сотрудничать - и решение граждан проистекает из интереса граждан", —подчеркнула она.Вместе с тем, молдавский лидер никак не объяснила, в чем, на ее взгляд, выражается якобы имеющее место намерение Москвы заблокировать вступление Кишенева в ЕС. Решение по статусу Кишинева принимали именно лидеры Евросоюза. Саммит ЕС 14 декабря обсуждал запуск переговоров о будущем членстве в ЕС с Украиной и Молдавией и не принял никакого решения об ускорении их вступления. В июне 2022 года именно ЕС, предоставляя Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинул несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвойю

https://1prime.ru/20240301/845761398.html

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майя санду, молдавия