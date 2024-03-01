https://1prime.ru/20240301/845776433.html

В Нидерландах восхитились заботой Путина о будущем России

В Нидерландах восхитились заботой Путина о будущем России - 01.03.2024, ПРАЙМ

В Нидерландах восхитились заботой Путина о будущем России

Президент России Владимир Путин заботится о будущем своей страны, заявил депутат Европарламента от нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD)... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T11:58+0300

2024-03-01T11:58+0300

2024-03-01T12:44+0300

нидерланды

владимир путин

семья

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ГААГА, 1 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заботится о будущем своей страны, заявил депутат Европарламента от нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) Марсел де Грааф, комментируя объявленные российским лидером в ходе послания Федеральному собранию меры по поддержке семей."Президент (Владимир — ред.) Путин заботится о будущем России, в то время как у нас (в Европе — ред.) — аборты, ЛГБТ+* и мигранты", — написал он в социальной сети Х.В четверг Путин завил, что РФ остается оплотом традиционных ценностей. Он отметил, что большая многодетная семья должна стать нормой философии жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии.Глава государства предложил целый комплекс мер, направленных на поддержку семей, и заявил, что регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, до конца 2030 года получат помощь в размере не менее 75 миллиардов рублей.Путин также предложил продлить до 2030 года программу семейной ипотеки с сохранением базовых параметров. Особое внимание он поручил уделить семьям с детьми до 6 лет включительно, отметив, что "для них льготная ставка кредита останется прежней - 6%".Кроме того, российский лидер предложил запустить новые программы, в частности, по охране материнства, сбережению репродуктивного здоровья, а также здоровья детей и подростков.*движение признано экстремистским и запрещено в России

https://1prime.ru/20240301/845762121.html

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нидерланды, владимир путин, семья