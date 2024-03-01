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Пенсионер забыл о выигрышном лотерейном билете на 769 миллионов рублей
Пенсионер забыл о выигрышном лотерейном билете на 769 миллионов рублей - 01.03.2024, ПРАЙМ
Пенсионер забыл о выигрышном лотерейном билете на 769 миллионов рублей
Пожилой житель штата Орегон выиграл в лотерею 8,4 миллиона долларов (почти 769 миллионов рублей). Но не знал о том, что сорвал джекпот, потому что целый месяц... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T12:17+0300
2024-03-01T12:17+0300
2024-03-01T12:19+0300
лотерея "русское лото"
лотерея
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Пожилой житель штата Орегон выиграл в лотерею 8,4 миллиона долларов (почти 769 миллионов рублей). Но не знал о том, что сорвал джекпот, потому что целый месяц забывал проверить билет. Об этой истории рассказал сайт UPI.68-летний Дэвид Шульце редко покупал билеты, но на этот раз увидел быстро растущий джекпот и решил поучаствовать. Он купил билет на розыгрыш Oregon's Game Megabucks 24 января в магазине Safeway в Гладстоне и долгое время забывал проверить.Американец обнаружил, что стал победителем только спустя четыре недели. Новость его шокировала. И он пока не может определиться, стоит ли совершать крупные покупки или лучше инвестировать призовые деньги.В январе в Тюмени нашли обладателей лотерейного миллиарда рублей. Победителями в новогоднем тираже "Русского лото" стали Светлана и Юрий Семеновы. Крупнейший распространитель гослотереи в России "Столото" искал их несколько недель. Выигрыш семья планирует потратить на покупку большого дома, нового автомобиля и на путешествия. Кроме того, супруги направят часть средств на благотворительность.В ноябре 2022 года в американской лотерее Powerball разыграли крупнейший джекпот в истории на сумму два миллиарда долларов. Обладателем счастливого билета стал Эдвин Кастро из Калифорнии. Он выбрал единовременную выплату наличными и предпочел сохранить в секрете свои планы на крупную сумму.
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лотерея "русское лото", лотерея
лотерея "Русское лото", лотерея
Пенсионер забыл о выигрышном лотерейном билете на 769 миллионов рублей
UPI: в США пожилой мужчина из штата Орегон забыл о лотерейном билете на $8,4 млн
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ.
Пожилой житель штата Орегон выиграл в лотерею 8,4 миллиона долларов (почти 769 миллионов рублей). Но не знал о том, что сорвал джекпот, потому что целый месяц забывал проверить билет. Об этой истории рассказал сайт UPI
.
68-летний Дэвид Шульце редко покупал билеты, но на этот раз увидел быстро растущий джекпот и решил поучаствовать. Он купил билет на розыгрыш Oregon's Game Megabucks 24 января в магазине Safeway в Гладстоне и долгое время забывал проверить.
В Тюмени нашли обладателей лотерейного миллиарда рублей
Американец обнаружил, что стал победителем только спустя четыре недели. Новость его шокировала. И он пока не может определиться, стоит ли совершать крупные покупки или лучше инвестировать призовые деньги.
В январе в Тюмени нашли обладателей лотерейного миллиарда рублей. Победителями в новогоднем тираже "Русского лото" стали Светлана и Юрий Семеновы. Крупнейший распространитель гослотереи в России "Столото" искал их несколько недель. Выигрыш семья планирует потратить на покупку большого дома, нового автомобиля и на путешествия. Кроме того, супруги направят часть средств на благотворительность.
В ноябре 2022 года в американской лотерее Powerball разыграли крупнейший джекпот в истории на сумму два миллиарда долларов. Обладателем счастливого билета стал Эдвин Кастро из Калифорнии. Он выбрал единовременную выплату наличными и предпочел сохранить в секрете свои планы на крупную сумму.