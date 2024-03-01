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Портфельная инвестиция ВТБ в "Яндекс" выстрелит, считает Костин

Портфельная инвестиция ВТБ в "Яндекс" выстрелит, считает Костин - 01.03.2024, ПРАЙМ

Портфельная инвестиция ВТБ в "Яндекс" выстрелит, считает Костин

ВТБ продолжает владеть пакетом в "Яндексе", верит, что эта портфельная инвестиция выстрелит, заявил глава банка Андрей Костин на презентации стратегии ВТБ на... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T12:11+0300

2024-03-01T12:11+0300

2024-03-01T12:11+0300

втб

андрей костин

инвестиции

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ВТБ продолжает владеть пакетом в "Яндексе", верит, что эта портфельная инвестиция выстрелит, заявил глава банка Андрей Костин на презентации стратегии ВТБ на ближайшие три года. "Владеем", - ответил он на вопрос, продолжает ли ВТБ владеть пакетом в капитале "Яндекса". "Коллеги верят, что будет большой рост, это портфельная инвестиция, которая выстрелит, потому что, я думаю, был период неопределенности в "Яндексе", сказывалась и нервозность и у акционеров, и у менеджмента. Мне кажется, сейчас мы этот период проходим, и как только сделка (по продаже российского бизнеса "Яндекса" - ред.) закроется, мне кажется, будет хорошая перспектива для роста", - добавил он, отвечая на вопрос, планирует ли ВТБ продать акции "Яндекса". В начале февраля "Яндекс" сообщил, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в лице ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании. Новой головной компанией "Яндекса" станет МКАО "Яндекс".

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втб, андрей костин, инвестиции