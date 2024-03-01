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Французские фермеры рассказали о пагубных последствиях политики властей
Французские фермеры рассказали о пагубных последствиях политики властей - 01.03.2024, ПРАЙМ
Французские фермеры рассказали о пагубных последствиях политики властей
Активисты профсоюза "Сельская координация" (Coordination Rurale), задержанные полицией за несанкционированную акцию протеста у Триумфальной арки в Париже,... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T12:19+0300
2024-03-01T12:19+0300
2024-03-01T12:40+0300
франция
фермеры
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протесты фермеров
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ПАРИЖ, 1 мар – ПРАЙМ. Активисты профсоюза "Сельская координация" (Coordination Rurale), задержанные полицией за несанкционированную акцию протеста у Триумфальной арки в Париже, рассказали РИА Новости, что из-за отсутствия поддержки и разрушительных мер правительства больше не могут прокормить себя.Как рассказал активист профсоюза Марк Ортефей, акция прошла в память о недавно совершившем самоубийство фермере из департамента Луаре в двух часах езды к югу от Парижа, откуда они прибыли."Во Франции каждые два дня происходит самоубийство фермеров. Это колоссально. Сегодня они более не могут прокормить себя и достойно жить, занимаясь свой профессией, а правительство годами ничего не делало. Наше правительство не отдает себе в этом отчет", - рассказал он.Фермер пожаловался, что теперь их ждет колоссальный штраф."А мы ничего не сделали. (Президент Франции Эммануэль) Макрон постоянно общается с зарубежными лидерами, он более заинтересован в общении с иностранными государствами, чем в собственной стране", - добавил активист.Одной из причин упадка французского сельского хозяйства является чрезмерный импорт с Украины, рассказал Пьер."Сегодня мы импортируем украинское зерно по 109 евро за тонну, тогда как французское зерно в среднем торгуется по 170 евро за тонну. У нас слишком много импорта. Мы помогаем Украине, импортируя огромное количество пшеницы, мы даем им оружие - и все это в ущерб французскому и европейскому сельскому хозяйству. Вы же видите, фермеры протестуют по всей Европе", - сказал активист.Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, 66 человек были задержаны в ходе акции у Триумфальной арки. Всего в ней приняли участие более 100 аграриев и несколько тракторов. С помощью тюков сена они перекрыли ведущие к арке дороги."Мы будем продолжать манифестации до тех пор, пока не получим то, на что имеем право. Это не конец, так что этому правительству не повезло", - заключил Пьер.Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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франция, фермеры, протесты, протесты фермеров
ФРАНЦИЯ, фермеры, протесты, протесты фермеров
Французские фермеры рассказали о пагубных последствиях политики властей
РИА Новости: задержанные в Париже фермеры рассказали, что больше не могут прокормить себя
ПАРИЖ, 1 мар – ПРАЙМ. Активисты профсоюза "Сельская координация" (Coordination Rurale), задержанные полицией за несанкционированную акцию протеста у Триумфальной арки в Париже, рассказали РИА Новости, что из-за отсутствия поддержки и разрушительных мер правительства больше не могут прокормить себя.
Как рассказал активист профсоюза Марк Ортефей, акция прошла в память о недавно совершившем самоубийство фермере из департамента Луаре в двух часах езды к югу от Парижа, откуда они прибыли.
"Во Франции каждые два дня происходит самоубийство фермеров. Это колоссально. Сегодня они более не могут прокормить себя и достойно жить, занимаясь свой профессией, а правительство годами ничего не делало. Наше правительство не отдает себе в этом отчет", - рассказал он.
Фермер пожаловался, что теперь их ждет колоссальный штраф.
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"А мы ничего не сделали. (Президент Франции Эммануэль) Макрон постоянно общается с зарубежными лидерами, он более заинтересован в общении с иностранными государствами, чем в собственной стране", - добавил активист.
Одной из причин упадка французского сельского хозяйства является чрезмерный импорт с Украины, рассказал Пьер.
"Сегодня мы импортируем украинское зерно по 109 евро за тонну, тогда как французское зерно в среднем торгуется по 170 евро за тонну. У нас слишком много импорта. Мы помогаем Украине, импортируя огромное количество пшеницы, мы даем им оружие - и все это в ущерб французскому и европейскому сельскому хозяйству. Вы же видите, фермеры протестуют по всей Европе", - сказал активист.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, 66 человек были задержаны в ходе акции у Триумфальной арки. Всего в ней приняли участие более 100 аграриев и несколько тракторов. С помощью тюков сена они перекрыли ведущие к арке дороги.
"Мы будем продолжать манифестации до тех пор, пока не получим то, на что имеем право. Это не конец, так что этому правительству не повезло", - заключил Пьер.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.