https://1prime.ru/20240301/845777879.html

Французские фермеры рассказали о пагубных последствиях политики властей

Французские фермеры рассказали о пагубных последствиях политики властей - 01.03.2024, ПРАЙМ

Французские фермеры рассказали о пагубных последствиях политики властей

Активисты профсоюза "Сельская координация" (Coordination Rurale), задержанные полицией за несанкционированную акцию протеста у Триумфальной арки в Париже,... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T12:19+0300

2024-03-01T12:19+0300

2024-03-01T12:40+0300

франция

фермеры

протесты

протесты фермеров

https://1prime.ru/img/84111/23/841112363_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_2de00f9f3f5202ad8a0f5fe0f8effc54.jpg

ПАРИЖ, 1 мар – ПРАЙМ. Активисты профсоюза "Сельская координация" (Coordination Rurale), задержанные полицией за несанкционированную акцию протеста у Триумфальной арки в Париже, рассказали РИА Новости, что из-за отсутствия поддержки и разрушительных мер правительства больше не могут прокормить себя.Как рассказал активист профсоюза Марк Ортефей, акция прошла в память о недавно совершившем самоубийство фермере из департамента Луаре в двух часах езды к югу от Парижа, откуда они прибыли."Во Франции каждые два дня происходит самоубийство фермеров. Это колоссально. Сегодня они более не могут прокормить себя и достойно жить, занимаясь свой профессией, а правительство годами ничего не делало. Наше правительство не отдает себе в этом отчет", - рассказал он.Фермер пожаловался, что теперь их ждет колоссальный штраф."А мы ничего не сделали. (Президент Франции Эммануэль) Макрон постоянно общается с зарубежными лидерами, он более заинтересован в общении с иностранными государствами, чем в собственной стране", - добавил активист.Одной из причин упадка французского сельского хозяйства является чрезмерный импорт с Украины, рассказал Пьер."Сегодня мы импортируем украинское зерно по 109 евро за тонну, тогда как французское зерно в среднем торгуется по 170 евро за тонну. У нас слишком много импорта. Мы помогаем Украине, импортируя огромное количество пшеницы, мы даем им оружие - и все это в ущерб французскому и европейскому сельскому хозяйству. Вы же видите, фермеры протестуют по всей Европе", - сказал активист.Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, 66 человек были задержаны в ходе акции у Триумфальной арки. Всего в ней приняли участие более 100 аграриев и несколько тракторов. С помощью тюков сена они перекрыли ведущие к арке дороги."Мы будем продолжать манифестации до тех пор, пока не получим то, на что имеем право. Это не конец, так что этому правительству не повезло", - заключил Пьер.Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://1prime.ru/20240229/845704077.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, фермеры, протесты, протесты фермеров